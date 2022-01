ചെരിപ്പിലും തെളിയുന്നു വരികൾ; ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ വിയർപ്പ്, തെരുവുകച്ചവടത്തിനിടെ റാസിയുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം വരുന്നു

cancel camera_alt തിരുവനന്തപുരം പ​ത്മ​നാ​ഭ​സ്വാ​ഭി ക്ഷേ​ത്ര​ം കി​ഴ​ക്കേ ന​ട​യി​ലെ ന​ട​പ്പാ​ത​യിൽ റാ​സി​ തന്റെ പുസ്തകവുമായി By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: 'കാ​ർ​ഡ്​ ബോ​ർ​ഡ്​ കീ​റി​യെ​ടു​ത്ത്​ അ​തി​ലെ​ഴു​തും, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ചെ​രു​പ്പു​ത​ട്ടി​ന്‍റെ അ​റ്റ​ത്തോ സ്ലി​പ്പ​ർ ചെ​രി​പ്പി​ന്‍റെ വ​​​ശ​ത്തോ....'' തെ​രു​വു​ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​ന്‍റെ തി​ര​ക്കി​നി​ട​യി​ലെ ക​വി​ത​യെ​ഴു​ത്തി​നെ കു​റി​ച്ച്​ പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ റാ​സി​യു​ടെ മു​ഖ​ത്ത്​ സ​ർ​ഗ​ഭാ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ നി​റ​ഞ്ഞ പു​ഞ്ചി​രി. ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ന​ടു​വി​ൽ ഈ ​ചെ​രി​പ്പു​ത​ട്ടി​ന്​ പി​ന്നി​ലി​രു​ന്ന്​ റാ​സി​യെ​ഴു​തി​യ ക​വി​ത​ക​ൾ വീ​ണ്ടും പു​സ്ത​ക​മാ​കു​ക​യാ​ണ്. 'എ​ൻ​​റൊ' എ​ന്നാ​ണ്​ ര​ണ്ടാം പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ പേ​ര്. ചൂ​ടും ചൂ​രും നി​റ​ഞ്ഞ ജീ​വി​താ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​യ​ർ​പ്പാ​ണ്​ ഈ ​വ​രി​ക​ളി​ൽ കി​നി​യു​ന്ന​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​​ത​ന്നെ റാ​സി​യു​ടെ വാ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക്​ മൂ​ർ​ച്ച​യു​മേ​റെ. അ​റു​പ​തി​ലേ​റെ ക​വി​ത​ക​ള​ട​ങ്ങി​യ 'എ​ൻ​റൊ' യു​ടെ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ഈ ​ആ​ഴ്ച തെ​രു​വി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​ണ്.

റാ​സി​യു​ടെ ആ​ദ്യ പു​സ്ത​കം 'ഏ​ഴ്​ മു​റി​ക​ളി​ൽ ക​വി​ത' 2013 ലാ​ണ്​ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. പ​ത്മ​നാ​ഭ​സ്വാ​ഭി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ കി​ഴ​ക്കേ ന​ട​യ്ക്ക​രി​കി​ലെ ന​ട​പ്പാ​ത​യി​ലാ​ണ്​ റാ​സി​യു​ടെ ചെ​രി​പ്പു​ത​ട്ട്. സ്വ​ന്തം ത​ട്ട​ല്ല, ദി​വ​സ​ക്കൂ​ലി​ക്കാ​ണ്​ ജോ​ലി. മ​ന​സ്സി​ൽ വ​രി​ക​ൾ നി​റ​യു​മ്പോ​ൾ കു​റി​ച്ചു​വെ​ക്കും. അ​തി​ന്​ ക​ട​ലാ​സ്​ ത​ന്നെ വേ​ണ​മെ​ന്നി​ല്ല. ജോ​ലി​ത്തി​ര​ക്കി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ചെ​രി​പ്പ്​ ഊ​രി​യി​ടാ​റാ​ണ്​ പ​തി​വ്. ഇ​ത്ത​രം നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ ചെ​രി​പ്പി​ന്‍റെ വെ​ള്ള​പ്പു​റം സ​ർ​ഗ​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ​ക്ക്​ ഇ​ട​മാ​കു​ന്ന​ത്. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഒ​ഴി​ഞ്ഞ ചു​മ​രി​ലാ​കും എ​ഴു​ത്ത്. സ​മ​യം കി​ട്ടു​മ്പോ​ൾ ക​ട​ലാ​സി​ലാക്കും. ഇ​പ്പോ​ൾ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണി​ലേ​ക്കും എ​ഴു​ത്ത്​ നീ​ണ്ടു​​തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ത്താം ക്ലാ​സി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​​മ്പോ​ഴാ​ണ്​ റാ​സി​യു​ടെ ക​വി​ത ആ​ദ്യ​മാ​യി അ​ച്ച​ടി​മ​ഷി പു​ര​ളു​ന്ന​ത്. മാ​ഗ​സി​നി​ലേ​ക്ക്​ സ്കൂ​ളി​ലെ സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ സാ​ർ എ​ഴു​തി വാ​ങ്ങി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​ത്താം ക്ലാ​സി​ൽ പ​ഠ​നം നി​ർ​ത്തി​യ റാ​സി പി​ന്നീ​ട്​ വി​വി​ധ ​ജോ​ലി​ക​ൾ​ക്കാ​യി തെ​രു​വി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും വാ​യ​ന കൈ​വി​ട്ടി​​ല്ല. ദി​വ​സ​വും കൂ​ലി​യാ​യി കി​ട്ടു​ന്ന​തി​ന്‍റെ നേ​ർ​പ​കു​തി പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളും ആ​നു​കാ​ലി​ക​ങ്ങ​ളും വാ​ങ്ങാ​നാ​​ണ്​ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത്. തെ​രു​വി​ലെ യു​വ​ക​വി​ക്ക്​ വാ​യ​ന​യാ​ണ്​ ല​ഹ​രി. പൊ​രി​വെ​യി​ലി​ൽ പു​സ്ത​ക​ത്ത​ട്ടി​ന്​ സ​മീ​പ​മി​രു​ന്നാ​ണ്​ വാ​യ​ന. വി​ഴി​ഞ്ഞം കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി.​സി കാ​ന്‍റീ​നി​ൽ ക്ലീ​നി​ങ്​ ബോ​യി ആ​യാ​ണ്​ തു​ട​ക്കം. പി​ന്നെ തെ​രു​വി​ലെ പ​ഴ​ക്ക​ച്ച​വ​ടം, പ​ച്ച​ക്ക​റി ക​ച്ച​വ​ടം... ഒ​ടു​വി​ൽ ചെ​രി​പ്പു​ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​ലേ​ക്കും. ക​രി​മ​ഠം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ റാ​സി സ​ഹോ​ദ​ര​നൊ​പ്പം അ​മ്പ​ല​ത്ത​റ​യി​ലാ​ണ്​ താ​മ​സം. Show Full Article

Razi's second book is coming out during the street market