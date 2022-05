cancel camera_alt ലൈ​ബ്ര​റി കൗ​ണ്‍സി​ലി​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സം​സ്ഥാ​ന നാ​ട​ക​മ​ത്സ​രം സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ അ​ടൂ​ർ ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കൊ​ല്ലം: കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ നാ​ട​ക​പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ വ​ള​ര്‍ച്ച​യി​ല്‍ ഗ്ര​ന്ഥ​ശാ​ലാ​സം​ഘ​ത്തി​ന് നി​ര്‍ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്ന് സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ അ​ടൂ​ർ ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ. ടി.​വി സീ​രി​യ​ലു​ക​ളു​ടെ​യും ന​വ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ക​ട​ന്നു​വ​ര​വോ​ടെ നാ​ട​കം കാ​ണു​ന്ന രീ​തി ആ​ളു​ക​ളി​ല്‍ കു​റ​ഞ്ഞു​വ​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു

കേ​ര​ള സ്റ്റേ​റ്റ് ലൈ​ബ്ര​റി കൗ​ണ്‍സി​ലി​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സം​സ്ഥാ​ന നാ​ട​ക​മ​ത്സ​രം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. എം. ​മു​കേ​ഷ് എം.​എ​ല്‍.​എ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. മു​തി​ര്‍ന്ന നാ​ട​ക​പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ സം​സ്ഥാ​ന ലൈ​ബ്ര​റി കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​കെ. മ​ധു ആ​ദ​രി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന ലൈ​ബ്ര​റി കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ പി.​കെ. ഗോ​പ​ന്‍, എ​സ്. നാ​സ​ര്‍, ജി​ല്ല ലൈ​ബ്ര​റി കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് കെ.​ബി. മു​ര​ളി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍, ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡി. ​സു​കേ​ശ​ന്‍, സ്റ്റേ​റ്റ് ലൈ​ബ്ര​റി കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ച​വ​റ കെ.​എ​സ്. പി​ള്ള, എം. ​സ​ലിം, എ. ​പ്ര​ദീ​പ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. കേ​ര​ള ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച എ​ന്‍റെ കേ​ര​ളം നൃ​ത്ത​ശി​ൽ​പം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. പാ​ല​ക്കാ​ട്, ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല​ക​ളു​ടെ നാ​ട​ക​ങ്ങ​ള്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. 25ന് ​പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, മ​ല​പ്പു​റം, ക​ണ്ണൂ​ര്‍ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ നാ​ട​ക​ങ്ങ​ള്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. Show Full Article

News Summary -

The library movement played a major role in the development of the drama- Adoor