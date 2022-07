യുവതിയെ കെട്ടിയിട്ട് പീഡിപ്പിച്ച സംഭവം മനുഷ്യമനഃസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിക്കുന്നത് -വനിത കമീഷൻ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കു​ന്നം​കു​ളം: യു​വ​തി​യെ കെ​ട്ടി​യി​ട്ട് ക്രൂ​ര​മാ​യി പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ വ​നി​ത ക​മീ​ഷ​ന്‍ അം​ഗം കു​ന്നം​കു​ള​ത്തെ​ത്തി യു​വ​തി​യെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് മൊ​ഴി​യെ​ടു​ത്തു.

ക​മീ​ഷ​ൻ അം​ഗം അ​ഡ്വ. ഷി​ജി ശി​വ​ജി​യാ​ണ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് ശേ​ഷം യു​വ​തി​യെ സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ച​ത്. മ​നഃ​സാ​ക്ഷി​യെ ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന പീ​ഡ​ന​മാ​ണ് യു​വ​തി​ക്ക് നേ​രി​ടേ​ണ്ടി വ​ന്ന​തെ​ന്നും യു​വ​തി​യെ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച ഡോ​ക്ട​റു​ടെ ക​ണ്ണി​ല്‍നി​ന്നു​പോ​ലും ക​ണ്ണു​നീ​ർ വ​ന്ന അ​തി​ക്രൂ​ര പീ​ഡ​ന​മാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്നും മ​ല​യാ​ളി​ക​ള്‍ ല​ജ്ജി​ച്ച് ത​ല​താ​ഴ്‌​ത്തേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണെ​ന്നും അ​ഡ്വ. ഷി​ജി ശി​വ​ജി മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ടു​ത്ത ശി​ക്ഷ ല​ഭ്യ​മാ​കും​വി​ധം കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഒ​ന്ന​ര വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​യി ഭ​ർ​ത്താ​വി​ന്‍റെ ക്രൂ​ര പീ​ഡ​ന​ത്തി​നി​ര​യാ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ർ. ഒ​രു​ഭ​ർ​ത്താ​വും ഭാ​ര്യ​യോ​ട് ചെ​യ്യാ​ത്ത ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മ​മാ​ണ് യു​വ​തി​ക്കു​നേ​രെ ഉ​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്നും ഷി​ജി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. സം​ഭ​വം ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ട​തോ​ടെ വ​നി​ത ക​മീ​ഷ​ന്‍ സ്വ​മേ​ധ​യാ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യു​ക​യും കു​ന്നം​കു​ളം സി.​ഐ​യോ​ട് വി​ശ​ദ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് തേ​ടു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി ക​മീ​ഷ​ൻ അം​ഗം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് കൃ​ത്യ​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​തി​ക​ള്‍ക്ക് അ​ര്‍ഹി​ക്കു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും ക​ടു​ത്ത ശി​ക്ഷ വാ​ങ്ങി​ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. കു​ന്നം​കു​ളം സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ​ത്തി​യ അം​ഗം പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ചു. പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ കൃ​ത്യ​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം അ​ഭി​ന​ന്ദ​നാ​ർ​ഹ​മാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

young woman was tied up and tortured is shocking to human conscience - Women's Commission