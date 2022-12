cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ പൊൻകുന്നം: കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പാർക്കിങ് ഏരിയയിൽ കിടന്ന കാറി‍െൻറ ചില്ല് തകർത്ത് മോഷണം നടത്തിയ കേസിൽ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇടുക്കി വണ്ടിപ്പെരിയാർ ഡൈമുക്ക് എസ്റ്റേറ്റില്‍ സുരേഷ് കുമാറാണ് (34) അറസ്റ്റിലായത്. ഇയാൾ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകീട്ടേടെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ജനറൽ ആശുപത്രിയുടെ പാർക്കിങ്ങില്‍ കിടന്ന പീരുമേട് സ്വദേശിയായ ഹെന്‍ട്രിക്കി‍െൻറ കാറി‍െൻറ ചില്ല് പൊട്ടിച്ച് 3000 രൂപ അടങ്ങിയ പഴ്സ് മോഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു.പിതാവിന് നെഞ്ചുവേദന ആയതിനാൽ ഇടുക്കിയിൽനിന്ന് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് വിദഗ്ധ ചികിത്സക്കായി വന്നതായിരുന്നു ഹെൻട്രിക്. ജില്ല പൊലീസ് മേധാവി കെ. കാർത്തിക്കി‍െൻറ നേതൃത്വത്തിലെ അന്വേഷണസംഘം ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയിൽ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ പ്രതിയെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു.ഇയാൾക്ക് പീരുമേട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മോഷണക്കേസ് നിലവിലുണ്ട്. പൊൻകുന്നം സ്റ്റേഷൻ എസ്.എച്ച്.ഒ എൻ. രാജേഷ്, എസ്.ഐ അമ്സു, എ.എസ്.ഐമാരായ രാജേഷ്‌, ബിജു എന്നിവരും അന്വേഷണസംഘത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. Show Full Article

Theft by breaking the window of the car: the accused was arrested