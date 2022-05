ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ച യുവാവിനെ പൊലീസ് മർദിച്ചതായി പരാതി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കേളകം: പാൽചുരത്തെ കടയുടെ ജനൽചില്ല് അടിച്ചുതകർത്ത സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാൽചുരം സ്വദേശിയായ യുവാവിനെ കേളകം പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യലിന്റെ ഭാഗമായി വിളിച്ചുവരുത്തി ക്രൂരമായി മർദിച്ചതായി പരാതി. പാൽചുരം സ്വദേശി കുരുവംപ്ലാക്കൽ ആൽബിനാണ് (26) മർദനമേറ്റത്. പരിക്കേറ്റ യുവാവ് മാനന്തവാടി ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. വിദഗ്ധ ചികിത്സക്കായി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു. നെഞ്ചിൽ ബൂട്ടിട്ട് ചവിട്ടുകയും ലാത്തികൊണ്ട് പുറത്തടിക്കുകയും ശരീരമാസകലം മർദിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ്‌ പരാതി. കൂടാതെ, ഇതുസംബന്ധിച്ച് പരാതിപ്പെട്ടാൽ കഞ്ചാവ് കേസിൽ പ്രതിയാക്കി അകത്തിടുമെന്ന് പൊലീസ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു. ഇതുസംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഡി.ജി.പിക്കും മനുഷ്യാവകാശ കമീഷനും പരാതി നൽകുമെന്ന് പിതാവ് റെജി പനച്ചിയിൽ വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.

Show Full Article

News Summary -

The youth, who was called for questioning, was allegedly beaten by the police