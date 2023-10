ക്ഷേത്രത്തിലും പള്ളിയിലും കാണിക്കവഞ്ചി കുത്തി തുറന്നു മോഷണം

cancel camera_alt ശ്രീ മാടൻ നട ദേവീക്ഷേത്രത്തിലും കരിക്കുഴി ജുമാ മസ്ജിദിലും കാണിക്കവഞ്ചികൾ കുത്തി തുറന്ന നിലയിൽ

link നെടുമങ്ങാട് :പനവൂരിൽ ക്ഷേത്രത്തിലും പള്ളിയിലും കാണിക്കവഞ്ചി കുത്തിത്തുറന്നു മോഷണം.പനവൂർ കരിക്കുഴി നെല്ലിക്കുന്ന് ശ്രീ മാടൻ നട ദേവീക്ഷേത്രത്തിലും കരിക്കുഴി ജുമാ മസ്ജിദിലുമാണ് കാണിക്കവഞ്ചികൾ കുത്തിത്തുറന്ന് മോഷണം നടന്നത് . തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് രണ്ട് ആരാധനാലയങ്ങളുടെയും കാണിക്ക വഞ്ചികൾ കുത്തി തുറന്ന് പണം കവർന്ന വിവരം ഭാരവാഹികൾ അറിയുന്നത്. എത്ര തുക നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താനായിട്ടില്ല. ഭാരവാഹികൾ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നെടുമങ്ങാട് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. Show Full Article

News Summary -

The temple and church were broken into and stolen