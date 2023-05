നിരന്തര കുറ്റവാളിയെ കാപ്പ ചുമത്തി ജയിലിലടച്ചു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ആ​ലു​വ: നി​ര​ന്ത​ര കു​റ്റ​വാ​ളി​യാ​യ വെ​ളി​യ​ത്തു​നാ​ട് ത​ടി​ക്ക​ക്ക​ട​വ് കൂ​ട്ടു​ങ്ങ​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ ഇ​ബ്രാ​ഹി​മി​നെ (ഉ​മ്പാ​യി -35) കാ​പ്പ ചു​മ​ത്തി വി​യ്യൂ​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ല​ട​ച്ചു. ആ​ലു​വ വെ​സ്റ്റ്, നോ​ർ​ത്ത് പ​റ​വൂ​ർ, നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി, കാ​ല​ടി, കൊ​ല്ലം സി​റ്റി സൈ​ബ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ശ്ര​മം, മോ​ഷ​ണം, വി​ശ്വാ​സ​വ​ഞ്ച​ന, ദേ​ഹോ​പ​ദ്ര​വം, ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​യാ​ണ്. ന​വം​ബ​റി​ൽ തി​രു​വൈ​രാ​ണി​ക്കു​ള​ത്തു​വെ​ച്ച് കാ​ർ ക​വ​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​യാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​ളി​വി​ൽ​പോ​യ ഇ​ബ്രാ​ഹി​മി​നെ ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ​നി​ന്നു പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്​ മോ​ഷ്ടി​ച്ച ബൈ​ക്കു​മാ​യാ​ണ്. ഈ ​കേ​സു​ക​ളി​ൽ കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് കാ​പ്പ ചു​മ​ത്തിജ​യി​ലി​ല​ട​ച്ച​ത്. Show Full Article

The persistent offender was charged with Kaapa and sent to prison