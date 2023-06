മാതാപിതാക്കളെ നോക്കാനെത്തിയ ഹോം നഴ്സിനെ പലതവണ പീഡിപ്പിച്ചു; ദന്തഡോക്ടര്‍ അറസ്റ്റില്‍

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് മതിലകം: മാതാപിതാക്കളെ പരിചരിക്കാനെത്തിയ ഹോം നഴ്സിനെ നിരവധി തവണ പീഡിപ്പിച്ച കേസില്‍ ദന്തഡോക്ടര്‍ അറസ്റ്റില്‍. മതിലകം പള്ളിപ്പാടത്ത് വീട്ടില്‍ ഷഹാബ് (49) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറില്‍ യുവതി പരാതി നൽകിയതോടെ പ്രതി വിദേശത്തേക്ക് കടന്നിരുന്നു. തുടർന്ന് ഷഹാബിനെതിരേ പൊലീസ് തിരച്ചിൽ നോട്ടിസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. വിദേശത്തുനിന്ന് ബുധനാഴ്ച തിരിച്ചെത്തിയപ്പോള്‍ എയര്‍പോര്‍ട്ടില്‍ തടഞ്ഞുവെച്ച് പൊലീസിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു. മതിലകം ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ എം.കെ. ഷാജിയും സംഘവുമാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പ്രതിയെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി. Show Full Article

The home nurse who came to look after the parents was sexually assaulted; Dentist arrested