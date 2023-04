cancel camera_alt അമൽ By മാധ്യമം ലേഖകൻ കോ​ട്ട​യം: കാ​പ്പാ ചു​മ​ത്തി ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സ്​ പ്ര​തി​യെ ജി​ല്ല​യി​ല്‍നി​ന്ന്​ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി. കൂ​വ​പ്പ​ള്ളി ക​ള​പ്പു​ര​ക്ക​ൽ വീ​ട്ടി​ല്‍ കെ.​എ​ഫ്. അ​മ​ലി​നെ​യാ​ണ് (21) ആ​റു​മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് നാ​ടു​ക​ട​ത്തി​യ​ത്.

ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി, തി​ട​നാ​ട് എ​ന്നീ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ല്‍ അ​ടി​പി​ടി, കൊ​ല​പാ​ത​ക​ശ്ര​മം, ക​ഞ്ചാ​വ് വി​ല്‍പ​ന തു​ട​ങ്ങി​യ ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ൾ നി​ല​വി​ലു​ണ്ടെ​ന്ന്​ പൊ​ലീ​സ്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

News Summary -

The accused in the criminal case was deported from the district.