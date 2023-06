വ്യാജ രേഖകളുമായി വിദേശികളെ ഗൾഫിലേക്ക്​ കടത്തൽ; ക്രൈംബ്രാഞ്ച്​ അന്വേഷണം തുടങ്ങി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി: വ്യാ​ജ ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡും മ​റ്റു​മു​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ വി​ദേ​ശി​ക​ളെ ഗ​ൾ​ഫി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ത്തു​ന്ന​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ജി​ല്ല ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​മാ​രം​ഭി​ച്ചു. വ്യാ​ജ രേ​ഖ​ക​ളു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് യു.​എ.​ഇ​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച ര​ണ്ട് നേ​പ്പാ​ൾ പൗ​ര​ന്മാ​രെ എ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ വി​ഭാ​ഗം പി​ടി​കൂ​ടി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ ന​ട​പ​ടി. പി​ടി​യി​ലാ​യ സു​ശീ​ൽ ച​മ്പാ ഗൈ ​എ​ന്ന​യാ​ൾ ഹ​രി​യാ​ന​യി​ലെ വി​ലാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് വ്യാ​ജ ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡും മ​റ്റു​മെ​ടു​ത്ത​ത്. സു​ഭാ​ഷ് കാ​ർ​ക്കി​യെ​ന്ന​യാ​ൾ പ​ശ്ചി​മ​ബം​ഗാ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് വ്യാ​ജ ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡും ഇ​തു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​ൻ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ടും ത​ര​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ഭാ​ഷ​യി​ൽ സം​ശ​യം തോ​ന്നി എ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ വി​ഭാ​ഗം വി​ശ​ദ​മാ​യി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ഴാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പ് വെ​ളി​പ്പെ​ട്ട​ത്. മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്നും ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ് എ​ടു​ത്ത​ത് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​രു​വ​രെ​യും കോ​ട​തി റി​മാ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്തു. വി​ശ​ദ​മാ​യി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യാ​ൻ ജി​ല്ല ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വാ​ങ്ങും. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ജോ​ലി​തേ​ടി​യെ​ത്തി​യ ഇ​വ​ർ ചി​ല ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്തു. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ട ചി​ല​രാ​ണ് യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ വ​ൻ​കി​ട ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന വേ​ത​ന​ത്തി​ൽ ജോ​ലി സാ​ധ്യ​ത വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ടൂ​റി​സ്റ്റ് വി​സ​ക​ളി​ലാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​ൻ വ​ന്ന​ത്. Show Full Article

