ബലാത്സംഗ വിഡിയോ വൈറൽ; യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ കേസെടുത്തു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ​പു​ർ: ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​​ദേ​ശി​ലെ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ​പു​രി​ൽ 30കാ​രി​യെ കൂ​ട്ട ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ന​ട​ത്തി ദൃ​ശ്യം ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ച് സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ വൈ​റ​ലാ​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. അ​ഞ്ചു​പേ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘം യു​വ​തി​യെ വീ​ടി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള കു​ടി​ലി​ലേ​ക്ക് വ​ലി​ച്ചി​ഴ​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​പോ​യി ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്യു​ക​യും ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ക​ർ​ത്തു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന് ഒ​രാ​ഴ്ച ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ വൈ​റ​ലാ​യ​ത്. യു​വ​തി ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ സം​ഭ​വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​താ​യി അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട് സ​ഞ്ജ​യ് കു​മാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​തി​ക​ൾ ഒ​ളി​വി​ലാ​ണെ​ന്നും എ​ത്ര​യും വേ​ഗം പി​ടി​കൂ​ടു​മെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

Rape video goes viral; The case was registered on the complaint of the woman