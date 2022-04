മയക്കുമരുന്ന് നൽകി സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരൻ ബലാത്സംഗം ചെയ്തെന്ന്; പരാതി നൽകി നാലു വർഷത്തിനുശേഷം കേസെടുത്ത് പൊലീസ്

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article മൊഹാലി: ശീതള പാനീയത്തിൽ മയക്കുമരുന്ന് നൽകി തന്‍റെ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരൻ ബലാത്സംഗം ചെയ്തുവെന്ന് 38 കാരിയുടെ പരാതി. സംഭവത്തിൽ നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം പൊലീസ് കേസെടുത്തു. തെളിവെടുപ്പിനും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തലിനും സമയം വേണ്ടിവന്നതാണ് കേസെടുക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം നേരിട്ടതെന്നാണ് പൊലീസിന്‍റെ വിശദീകരണം. തന്‍റെ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരൻ ബലാത്സംഗം ചെയ്തതുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 38 കാരിയായ സ്ത്രീ നാലു വർഷം മുമ്പ് ഒക്ടോബറിലാണ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. സ്വന്തമായി തുടങ്ങിയ ഹെൽത്ത് കെയർ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലിക്കായാണ് പ്രതിയെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തതെന്ന് യുവതി പരാതിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.

സ്ഥാപനത്തിൽ ചേർന്ന ശേഷം ഇരുവരും സൗഹൃദത്തിലായി. ഒരു ദിവസം ശീതള പാനീയത്തിൽ മയക്കുമരുന്ന് നൽകി ഇയാൾ ബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കുകയും ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തി പണം തട്ടാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ പ്രതിക്കെതിരെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസെടുത്തതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. മധ്യപ്രദേശ് സ്വദേശിയായ പ്രതി ഒളിവിലാണെന്നും ഉടനെ പിടികൂടുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

Punjab: Man rapes employer by serving her spiked cold drink; booked four years after complaint was filed