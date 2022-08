ബസിൽ പണംവച്ച് ചീട്ടുകളി; ആറുപേർ പിടിയിൽ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കോഴിക്കോട്​: മൊഫ്യുസൽ ബസ്​സ്റ്റാന്‍റിൽ ഓട്ടത്തിന്‍റെ ഇടവേളയിൽ ബസിൽവെച്ച്​ ചീട്ടുകളിച്ച തൊഴിലാളികൾ പിടിയിൽ. 15ഓളം പേരാണ്​ ശനിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക്​ 12 മണിയോടെ ചീട്ടുകളിച്ചത്​. ആറു ​പേരാണ്​ പിടിയിലായത്​.

ബസ്​ ജീവനക്കാരായ പ്രജിത്ത്​, ശ്രീലേഷ്​, സുനീഷ്​, വിജേഷ്​ കുമാർ, മിൽഗിത്ത്​ പി മനോജ്​ എന്നിവരെയാണ്​ കസബ പൊലീസ്​ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കോഴിക്കോട് -കുറ്റ്യാടി റൂട്ടിൽ ഓടുന്ന കെ.എൽ 56 ഡി 5937 എസ്സാർ ഒമേഗ ബസിലായിരുന്നു ചീട്ടുകളി. പോലിസിന് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന. 1900 രൂപയും പിടികൂടി.

Playing cards with cash on the bus; Six people were arrested