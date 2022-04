cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ന്യൂഡൽഹി: മുൻ കാമുകിയുടെ വിവാഹ ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നതിൽ മനംനൊന്ത് യുവാവ് ജീവനൊടുക്കി. ഛത്തിസ്ഗഢിലെ ബലോഡിലാണ് സംഭവം.

യുവാവും പെൺകുട്ടിയും തമ്മിൽ പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹ ഒരുക്കുങ്ങൾ നടക്കുകയാണെന്ന വിവരം അറിഞ്ഞതോടെ യുവാവ് കടുത്ത മാനസിക പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. യുവാവിന്‍റെ മുറിയുടെ ചുമരിൽ കരി കൊണ്ട് എഴുതിയ നിലയിലായിരുന്നു ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പ്. എന്‍റെ മരണം നിന്‍റെ വിവാഹത്തിനുള്ള സമ്മാനമാണെന്നായിരുന്നു യുവാവ് കുറിച്ചത്. ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന്‍റെ വീഡിയോ വാട്സ്ആപ്പിൽ സ്റ്റാറ്റസാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് യുവാവ് മരണപ്പെട്ടത്. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മാർട്ടത്തിനായി കൈമാറിയതായി ബലോഡ് ഡി.എസ്.പി പ്രതീക് ചതുർവേദി പറഞ്ഞു. Show Full Article

News Summary -

my death is your wedding gift; man kills himself over love failure