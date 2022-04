കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയായ 17കാരി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു; മുഖ്യപ്രതി പിടിയിൽ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article ചാർഖി ദാദ്രി: മൂന്ന് യുവാക്കൾ ചേർന്ന് കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കിയ 17കാരി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ട് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിലാണ് പെൺകുട്ടി വീടിന്‍റെ മേൽക്കൂരയിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ മുഖ്യപ്രതിയെ ബദ്ര പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. രണ്ട് പേർക്കായുള്ള അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.

പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്ന പെൺകുട്ടി വീട്ടിൽ തനിച്ചായിരുന്ന സമയത്തായിരുന്നു സംഭവം. വീട്ടിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറിയ പ്രതികൾ പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയും സംഘം ചേർന്ന് ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു.

പെൺകുട്ടിയും പ്രതികളായ മൂന്ന് പേരും ഒരേ പ്രദേശത്തുള്ളവരാണെന്ന് ബദ്ര ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് ദേശ് രാജ് പറഞ്ഞു. മുഖ്യപ്രതി പെൺകുട്ടിയുടെ അയൽവാസിയാണ്. സംഭവത്തിൽ പോക്സോ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

Minor girl hangs self to death after three youths allegedly gang-rape her; prime accused arrested