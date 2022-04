മഞ്ജു വാര്യരുടെ മൊഴിയെടുത്തു, ദിലീപ് അടക്കമുള്ളവരുടെ ശബ്ദ സാമ്പിൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കൊച്ചി: ദിലീപ് ഉൾപ്പെട്ട നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ നടി മഞ്ജു വാര്യരുടെ മൊഴിയെടുത്തു. കേസ് തുടരന്വേഷണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം മഞ്ജു വാര്യരിൽ നിന്ന് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ദിലീപ്, സഹോദരൻ അനൂപ്, സുരാജ് അടക്കമുള്ള പ്രതികളുടെ ശബ്ദ സാമ്പിൾ മഞ്ജു വാര്യർ തിരിച്ചറിഞ്ഞതായാണ് വിവരം. പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം മഞ്ജു വാര്യരും ദിലീപും ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചതാണ്. ആ കാലയളവിലുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് മഞ്ജുവിന് ധാരണയുണ്ടെന്നും അവരുടെ ശബ്ദം വേഗത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുമെന്നുമാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്‍റെ വിലയിരുത്തൽ. സമാനരീതിയിൽ ദിലീപിന്‍റെ സുഹൃത്തുകളുടെ ശബ്ദ സാമ്പിൾ സ്ഥിരീകരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ ശിക്ഷ താൻ അനുഭവിക്കേണ്ടതല്ലെന്ന് ദിലീപ് സുഹൃത്ത് ബൈജു ചെങ്ങമനാടിനോട് പറയുന്നതിന്‍റെ ശബ്ദരേഖ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ശിക്ഷ മറ്റൊരു പെണ്ണ് അനുഭവിക്കേണ്ടതാണെന്നും അവരെ നമ്മൾ രക്ഷിച്ച് കൊണ്ടു പോയിട്ട് താൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടെന്നും ദിലീപ് പറയുന്നത് ശബ്ദരേഖയിലുണ്ട്. സംവിധായകൻ ബാലചന്ദ്രകുമാർ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ശബ്ദരേഖയാണ് പുറത്തായത്. ശബ്ദരേഖ വ്യാജമാണെന്നായിരുന്നു ദിലീപ് അന്വേഷണ സംഘത്തോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഈ ശബ്ദരേഖ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഫോറൻസിക് പരിശോധനക്കായി അ‍യച്ചിരിക്കുകയാണ്. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആറു ശബ്ദരേഖകളാണ് അന്വേഷണ സംഘം ഹൈകോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം ദിലീപിന്‍റെ സംസാരമാണെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പറയുന്നു. ഈ രണ്ട് ശബ്ദരേഖകളും ബാലചന്ദ്രകുമാർ റെക്കോഡ് ചെയ്തതാണ്. ന​ടി​യെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ദി​ലീ​പി​ന് പ​ങ്കി​ല്ലെ​ന്നും കാ​വ്യ​യു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലാ​ണ് പി​ന്നി​ലെ​ന്നും സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ശ​ബ്ദ​സ​ന്ദേ​ശം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പു​റ​ത്തു വന്നിരുന്നു. ദി​ലീ​പി​ന്‍റെ സ​ഹോ​ദ​രീ​ഭ​ർ​ത്താ​വാ​യ സു​രാ​ജ് മ​റ്റൊ​രു പ്ര​തി​യാ​യ ശ​ര​ത്തി​നോ​ട് സം​സാ​രി​ച്ച​തെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന സം​ഭാ​ഷ​ണം ഇ​ത്ത​രം സൂ​ച​ന​ക​ളു​ള്ള​താ​ണ്. ശ​ബ്ദ​സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്: ''കാ​വ്യ​യെ കു​ടു​ക്കാ​ൻ കൂ​ട്ടു​കാ​രി​ക​ൾ എ​ല്ലാ​വ​രും​കൂ​ടെ പ​ണി കൊ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ, തി​രി​ച്ചു​ കൊ​ടു​ത്ത പ​ണി​യാ​ണി​ത്. അ​തി​ൽ ചേ​ട്ട​ന് പ​ങ്കി​ല്ല. ജ​യി​ലി​ൽ ​നി​ന്ന് വ​ന്ന കാ​ൾ നാ​ദി​ർ​ഷ എ​ടു​ത്ത​ ശേ​ഷ​മാ​ണ് ചേ​ട്ട​നി​ലേ​ക്ക് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ന്ന​ത്. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കാ​വ്യ​യാ​ണ് കു​ടു​ങ്ങു​ക. കാ​വ്യ​യെ കു​ടു​ക്കാ​ൻ വെ​ച്ച​ത് ചേ​ട്ട​ൻ കേ​റി ഏ​റ്റു​പി​ടി​ച്ച​താ​ണ്. ഒ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും​ കൂ​ടെ കാ​വ്യ കൂ​ട്ടു​കൂ​ടി ന​ട​ന്നു. അ​വ​സാ​നം ചേ​ട്ട​ൻ കെ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​ പോ​യ​പ്പോ​ൾ അ​വ​ർ​ക്ക് തോ​ന്നി​യ വൈ​രാ​ഗ്യ​മാ​ണ്. എ​ന്തോ ഭ​യ​ങ്ക​ര സം​ഭ​വ​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് അ​വ​രു​ടെ വി​ചാ​രം''. കേ​സി​ൽ ദി​ലീ​പി​ന്റെ ഫോ​ൺ സം​ഭാ​ഷ​ണ​മ​ട​ക്കം കൂ​ടു​ത​ൽ തെ​ളി​വു​ക​ൾ വെള്ളിയാഴ്ച കോ​ട​തി​ക്ക്​ കൈ​മാ​റിയിരുന്നു. ദി​ലീ​പി​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​രി ഭ​ർ​ത്താ​വ് സൂ​ര​ജും സു​ഹൃ​ത്ത് ശ​ര​ത്തു​മാ​യു​ള്ള 22 മി​നി​റ്റ് സം​ഭാ​ഷ​ണം, ആ​ലു​വ​യി​ലെ ഡോ​ക്ട​ർ ഹൈ​ദ​ര​ലി​യും സൂ​ര​ജും ത​മ്മി​ലു​ള്ള 5.44 മി​നി​റ്റ് സം​ഭാ​ഷ​ണം, അ​ഡ്വ. സു​ജേ​ഷ് മേ​നോ​നും ദി​ലീ​പും ന​ട​ത്തി​യ 4.33 മി​നി​റ്റ് സം​ഭാ​ഷ​ണം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പെ​ൻ ഡ്രൈ​വി​ലു​ള്ള​ത്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ന് ഹാ​ജ​രാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് കാ​വ്യ​ക്ക് ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. രാ​വി​ലെ 11ന്​ ​ആ​ലു​വ പൊ​ലീ​സ് ക്ല​ബി​ലാ​ണ് ഹാ​ജ​രാ​കേ​ണ്ട​ത്. ദി​ലീ​പി​ന്‍റെ ഭാ​ര്യ​യും ന​ടി​യു​മാ​യ കാ​വ്യ മാ​ധ​വ​നെ​യ​ട​ക്കം ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി തു​ട​ര​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് മൂ​ന്ന് മാ​സം കൂ​ടി ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് സ​മ​യം തേ​ടിയിട്ടുണ്ട്. Show Full Article

News Summary -

Manju Warrier's statement was taken and the voice sample of Dileep and others was identified