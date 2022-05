ഡൽഹിയിൽ വീട്ടുമുറ്റത്ത് മൂത്രമൊഴിച്ച സ്ഥലമുടമയെ മർദിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ന്യൂഡൽഹി: വീട്ടുമുറ്റത്ത് മൂത്രമൊഴിച്ചതിന് സ്ഥലമുടയെ വാടക താമസക്കാർ മർദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. സ്ഥലമുടമയായ പ്രവീൺ ലാംബ (44) ആണ് മരിച്ചത്. ഡൽഹിയിലെ പർമാനന്ദ് കോളനിയിൽ നടന്ന സംഭവത്തിൽ വാടക താമസക്കാരായ രാഹുൽ മൽഹോത്രയെയും മകന്‍റെയും പേരിൽ മുഖർജി നഗർ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ഇരുവരും ഒളിവിലാണ്.

രാഹുൽ മൽഹോത്ര താമസിക്കുന്ന വീടിനു മുന്നിൽ സ്ഥലമുടമയായ പ്രവീൺ ലാംബ മൂത്രമൊഴിച്ചതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം. ഇക്കാര്യം രാഹുൽ മൽഹോത്ര ചോദ്യം ചെയ്തതോടെ ഇരുവരും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടായി. പരസ്പരം കല്ലെറിയാൻ തുടങ്ങിയതോടെ വഴക്ക് രൂക്ഷമായി ഇതിനിടയിൽ രാഹുൽ കുപ്പിയെടുത്ത് പ്രവീണിനു നേർക്കെറിഞ്ഞു. കുപ്പികൊണ്ട് കാലിൽ നിന്ന് രക്തംവാർന്നതോടെ പ്രവീണിനെ പ്രദേശവാസികൾ ചേർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും മരിക്കുകയായിരുന്നു.

മനഃപൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യക്കാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നും ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന അക്രമികളെ പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്നും ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ ഉഷാ രംഗ്‌നാനി പറഞ്ഞു.

Man, son kills 44-year-old property dealer with bottles & stones for urinating outside their house in Mukherjee Nagar