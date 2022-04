ഫലൂദ വാങ്ങാൻ പണം നൽകാമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ആൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചു; 30കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article മുംബൈ: ഫലൂദ വാങ്ങാൻ പണം നൽകാമെന്ന പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് നാല് ആൺകുട്ടികളെ 30കാരൻ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു. ഒമ്പതിനും പന്ത്രണ്ടിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരെയാണ് യുവാവ് പീഡിപ്പിച്ചത്. മുംബൈയിലാണ് സംഭവം.

മാർച്ച് 24നും 31നും ഇടയിലാണ് ലൈംഗികാതിക്രമം നടന്നതെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. പീഡനത്തിനിരയായ കുട്ടികളിൽ ഒരാളുടെ ബന്ധുവാണ് പ്രതി. ഫലൂദ കഴിക്കാൻ 50 രൂപ നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒമ്പത് വയസുകാരനെ പ്രതി മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ കുട്ടി അമ്മയോട് സംഭവം പറയുകയും അവർ ഉടൻ തന്നെ പൊലീസിൽ വിവരമറിയിക്കുകയുമായിരുന്നു. തുടർന്ന് പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതി മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളെ കൂടി പീഡിപ്പിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയത്. പ്രതിയെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടതായി പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

News Summary -

Man arrested for sexually assaulting 4 minor boys on pretext of giving them money to have falooda