ചണ്ഡീഗഢ്: പഞ്ചാബിലെ ഗുരുദാസ്പൂരിൽ ഭൂമി തർക്കത്തെ തുടർന്ന് രണ്ട് സംഘങ്ങൾ നടത്തിയ വെടിവെപ്പിൽ നാലുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഗ്രാമമുഖ്യയുടെ ഭർത്താവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഒരാൾക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ഗോലെവാൽ ഗ്രാമത്തിലെ ഭൂമിയെ ചൊല്ലി രണ്ട് കക്ഷികൾ തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കമാണ് വെടിവെപ്പിലേക്ക് നയിച്ചത്. രണ്ട് സംഘവും പരസ്പരം വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നെന്നാണ് വിവരം. കൊല്ലപ്പെട്ട മൂന്നുപേർ ഒരു സംഘത്തിലുള്ളവരാണ്. ഒരാൾ എതിർസംഘത്തിലുള്ളയാളുമാണ്.

Land dispute: 4 killed as two groups open fire at each other in Gurdaspur