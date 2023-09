cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​റാ​ഖ്-​കു​വൈ​ത്ത് അ​തി​ര്‍ത്തി വ​ഴി രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ച നാ​ല് അ​ഫ്ഗാ​നി​ക​ളെ ലാ​ൻ​ഡ് ബോ​ർ​ഡ​ർ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.

വ​ട​ക്ക​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി വ​ഴി മു​ള്ളു​വേ​ലി മു​റി​ച്ച് കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്കു ക​ട​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​ണ് അ​തി​ർ​ത്തി​സു​ര​ക്ഷ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഇ​വ​രെ കൂ​ടു​ത​ല്‍ തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പു​ക​ള്‍ക്കാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സു​ര​ക്ഷ അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്കു കൈ​മാ​റി. Show Full Article

News Summary -

It was four years ago that they tried to enter the state through the Iraq-Kuwait border. The Afghans were arrested