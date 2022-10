cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊ​ച്ചി: മറ്റൊരു കൊലപാതകത്തിൽ കൂടി പങ്കു​ണ്ടെന്ന സംശയം ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇലന്തൂർ നരബലി കേസിലെ പ്രതികളെ വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാൻ പൊലീസ് തീരുമാനിച്ചു. കാലടി സ്വദേശിനി കൊല്ലപ്പെട്ട കേസി​ലാണ് പുതിയ നീക്കം.

​ന​ര​ബ​ലി​ക്കേ​സി​ൽ 12 ദി​വ​സം പൊ​ലീ​സ്​ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വി​ടാ​നു​ള്ള മ​ജി​സ്​​​ട്രേ​റ്റ്​ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ്​ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത്​ മൂ​ന്ന്​ പ്ര​തി​ക​ളും ഹൈ​കോ​ട​തി​ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പൊ​ലീ​സ്​ മെ​ന​യു​ന്ന ക​ള്ള​ക്ക​ഥ​ക​ൾ​ക്ക്​ വ്യാ​ജ​തെ​ളി​വു​ണ്ടാ​ക്കാ​നും മ​ർ​ദി​ച്ചും ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യും നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ചും തെ​ളി​വു​ന​ൽ​കു​ന്ന സ്ഥി​തി വി​ശേ​ഷ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​നാ​ണു​മാ​ണ്​ ഇ​ത്ര​യും നീ​ണ്ട ദി​വ​സം പൊ​ലീ​സ്​ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വാ​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ആ​രോ​പി​ച്ചാ​ണ്​ ഒ​ന്നാം പ്ര​തി ഷാ​ഫി, ര​ണ്ടാം പ്ര​തി ഭ​ഗ​വ​ൽ സി​ങ്, മൂ​ന്നാം പ്ര​തി ലൈ​ല എ​ന്നി​വ​ർ ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം ന​ൽ​കി​യ തെ​റ്റാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ വ​സ്തു​ത​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​തെ​യാ​ണ്​ കോ​ട​തി പൊ​ലീ​സ്​ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വി​ട്ട​ത്. അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്ത​ത്​ മു​ത​ൽ മ​തി​യാ​യ നി​യ​മ​സ​ഹാ​യ​മോ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​​നെ ​കാ​ണാ​നുള്ള അ​നു​മ​തി​യോ ന​ൽ​കി​യി​ല്ല. പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ​യും സാ​ക്ഷി​ക​ള​ുടെ​യും വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ളും അ​ന്വേ​ഷ​ണ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്​ കൂ​ടാ​തെ ഇ​ല്ലാ​ക്ക​ഥ​ക​ളും പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പ്ര​തി​ക​ളെ ഇ​ത്ര​യും ദി​വ​സം ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വാ​ങ്ങി​യ​ത്​ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ തെ​ളി​വു​ക​ളു​ണ്ടാ​ക്കാ​നും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മു​ന്നി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കാ​നു​മാ​ണ്.

ഇ​തെ​ല്ലാം ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടും 12 ദി​വ​സം ​പ്ര​തി​ക​ളെ പൊ​ലീ​സ്​ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ അ​നു​വ​ദി​ച്ച എ​റ​ണാ​കു​ളം ചീ​ഫ്​ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ഫ​സ്റ്റ്​ ക്ലാ​സ്​ മ​ജി​സ്​​ട്രേ​റ്റി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​വും അ​നു​ചി​ത​വും ക്രി​മി​ന​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ വി​രു​ദ്ധ​വു​മാ​ണ്. അ​തി​നാ​ൽ, ഈ ​ഉ​ത്ത​ര​വ്​ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ റ​ദ്ദാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ഹ​ര​ജി​യി​ലെ ആ​വ​ശ്യം.

ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ വിശദ പരിശോധന

കൊ​ച്ചി: ഇ​ല​ന്തൂ​ർ ഇ​ര​ട്ട ന​ര​ബ​ലി​ക്കേ​സ് പ്ര​തി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി​യു​ടെ ശ്രീ​ദേ​വി എ​ന്ന വ്യാ​ജ ഫേ​സ്ബു​ക്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് മ​റ്റാ​രെ​ങ്കി​ലും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നോ എ​ന്ന​റി​യാ​ൻ പ​രി​ശോ​ധ​ന. സൈ​ബ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ത്​. ഈ ​അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ല​രു​മാ​യി ചാ​റ്റ് ചെ​യ്ത​താ​യാ​ണ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. ഇ​ത് ആ​രൊ​ക്കെ​യാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​ണ്​ ശ്ര​മം. ഷാ​ഫി മ​റ്റൊ​രു കേ​സി​ൽ ജ​യി​ലി​ലാ​യി​രു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് അ​ക്കൗ​ണ്ട് സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന വി​വ​ര​മു​ണ്ട്.

Involvement in another murder: The accused in the human sacrifice case will be taken into custody again