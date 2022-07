മയ്യിലിൽ വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് 80 പവനും ഒന്നരലക്ഷം രൂപയും കവർന്നു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article മ​യ്യി​ൽ: ക​ടൂ​ർ പാ​ടി​യി​ല്ലം അ​യ്യ​ല​ത്ത് മു​ത്ത​പ്പ​ൻ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​നു​സ​മീ​പം വീ​ട് കു​ത്തി​ത്തു​റ​ന്ന് 80 പ​വ​ൻ സ്വ​ർ​ണ​വും ഒ​ന്ന​ര​ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും ക​വ​ർ​ന്നു. റി​ട്ട. നേ​വി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നു​മാ​യ വി.​പി. സ​ജി​ത്തി​ന്റെ 'കാ​ർ​ത്തി​ക' എ​ന്ന വീ​ട്ടി​ലാ​ണ് ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ന്ന​ത്. ഒ​രാ​ഴ്ച​യാ​യി വീ​ട്ടി​ൽ ആ​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. സ​ജി​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ര്യ​യും ഇ​രി​ട്ടി ഹൈ​സ്കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പി​ക​യു​മാ​യ എ​ൻ.​വി. ഷീ​ബ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് വീ​ടി​ന്റെ വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്നി​ട്ട നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ട​ത്. ഇ​വ​ർ ഒ​രാ​ഴ്ച​യാ​യി പു​ന്നാ​ട്ടെ സ്വ​ന്തം വീ​ട്ടി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഏ​ക മ​ക​ൾ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ട് പ​ഠി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വീ​ടി​ന്റെ ഗേ​റ്റ് പൂ​ട്ടി​യി​ട്ട നി​ല​യി​ലാ​ണു​ള്ള​ത്. മ​തി​ൽ ചാ​ടി​ക്ക​ട​ന്ന് മു​ൻ​ഭാ​ഗ​ത്തെ വാ​തി​ൽ ക​മ്പി​പ്പാ​ര​കൊ​ണ്ട് ഇ​ള​ക്കി​യാ​ണ് മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ൾ അ​ക​ത്തു​ക​ട​ന്ന​ത്. ര​ണ്ട് കി​ട​പ്പു​മു​റി​ക​ളി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ച ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പ​ണ​വു​മാ​ണ് മോ​ഷ്ടി​ച്ച​ത്. വീ​ടി​ന്റെ താ​ഴ​ത്തെ നി​ല​യി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും വാ​രി​വ​ലി​ച്ചി​ട്ട നി​ല​യി​ലാ​ണ്‌.

മ​യ്യി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ടി.​പി. സു​മേ​ഷ്, എ​സ്.​ഐ പി.​കെ.​സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ​നി​ന്നെ​ത്തി​യ പൊ​ലീ​സ് നാ​യ് ഒ​രു കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​രെ​യു​ള്ള നി​ര​ന്തോ​ട് ക​വ​ല​വ​രെ മ​ണ​ത്തു​ചെ​ന്നു. വി​ര​ല​ട​യാ​ള വി​ദ​ഗ്ധ​രും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി. വി​ര​ല​ട​യാ​ളം കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചും സ​മീ​പ​ങ്ങ​ളി​ലെ കാ​മ​റ​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​മാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

house was broken into in Mayil and 80 Pawan and one and a half lakh rupees were stolen