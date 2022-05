cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കൊ​ച്ചി: ജി​ല്ല​യി​ലെ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ റെ​യി​ൽ​വേ ചൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ര​ക്ഷി​ച്ച​ത്​ 103 കു​ട്ടി​ക​ളെ. ഇ​തി​ൽ 70 ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളും 33 പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ കു​ട്ടി​ക​ളെ സു​ര​ക്ഷി​ത​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു. കോ​വി​ഡ്​ ഭീ​ഷ​ണി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ റെ​യി​ൽ​വേ ചൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ മി​ക​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മെ​ന്ന്​ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​മൃ​ത ശി​വ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. ചൈ​ൽ​ഡ്​​ലൈ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ റെ​യി​ൽ​വേ പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ​ക്കും റെ​യി​ൽ​വേ അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്കും ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. എ​റ​ണാ​കു​ളം റെ​യി​ൽ​വേ ചൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​നി‍െൻറ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സൗ​ത്ത് റെ​യി​ൽ​വേ ഏ​രി​യ മാ​നേ​ജ​റു​ടെ ചേം​ബ​റി​ൽ ചൈ​ൽ​ഡ് ഹെ​ൽ​പ് ഗ്രൂ​പ് യോ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. റെ​യി​ൽ​വേ ചൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, റെ​യി​ൽ​വേ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, പൊ​ലീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സ​ഹൃ​ദ​യ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഫാ. ​ജോ​സ​ഫ് കൊ​ളു​ത്തു​വെ​ള്ളി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സൗ​ത്ത് റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ നി​തി​ൻ നോ​ർ​ബെ​ർ​ട്ട് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. റെ​യി​ൽ​വേ ചൈ​ൽ​ഡ്​ ലൈ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഫാ. ​ജോ​സ് കൊ​ളു​ത്തു​വെ​ള്ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി. മു​ൻ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഷാ​നോ ജോ​സി​നെ മെ​മ​ന്റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. സ്റ്റേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ വ​ർ​ഗീ​സ്‌ സ്റ്റീ​ഫ​ൻ, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സ്റ്റേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ ഗ​ണേ​ഷ് വെ​ങ്കി​ടാ​ച​ലം, ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ പി.​എ. അ​രു​ൺ, എം.​എ. അ​രു​ൺ, സൗ​ത്ത് റെ​യി​ൽ​വേ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​യ സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, ര​ഞ്ജി​ത്ത്, നോ​ർ​ത്ത് റെ​യി​ൽ​വേ അ​സി. സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ ശ്രീ​ജി​ത്ത്‌ (ആ​ർ.​പി.​എ​ഫ്) തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഫോ​ൺ: 0484 2981098. Show Full Article

From the railway stations in the district It saved 103 children a year