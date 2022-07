cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article തിരുവനന്തപുരം: വിഴിഞ്ഞത്ത് ഒന്നര വയസ്സുകാരിക്ക് നേരെ പിതാവിന്റെ ക്രൂര പീഡനം. കുട്ടിയുടെ കാലിൽ ഇസ്‌തരിപ്പെട്ടി കൊണ്ട് പൊള്ളലേൽപ്പിച്ചു. സംഭവത്തിൽ വിഴിഞ്ഞം മുല്ലൂർ സ്വദേശി അഗസ്റ്റിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കുട്ടിയുടെ അമ്മൂമ്മയുടെ പരാതിയിലാണ് കേസ്.

Father's brutal abuse of one and a half year old girl; leg was burned with an iron box