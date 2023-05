ബാങ്ക് ജീവനക്കാരൻ എന്ന വ്യാജേന ഓട്ടോ ഡ്രൈവറിൽ നിന്ന് പണം തട്ടി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കാ​ക്ക​നാ​ട്: വി​ര​മി​ച്ച ബാ​ങ്ക് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ എ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന ഓ​ട്ടോ ഡ്രൈ​വ​റെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ച്ച് പ​ണം ത​ട്ടി​യ​താ​യി പ​രാ​തി.അ​ങ്ക​മാ​ലി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ അ​ങ്ങാ​ടി​ക്ക​ട​വ് കു​രി​ശി​ങ്ക​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ജോ​സി​ന്‍റെ 2500 രൂ​പ​യോ​ള​മാ​ണ് ത​ട്ടി​ച്ച​ത്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. അ​ങ്ക​മാ​ലി ബ​സ്​​സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ ഓ​ട്ടോ ഡ്രൈ​വ​റാ​യ ജോ​സി​ന്‍റെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ക​യ​റി​യ അ​ജ്ഞാ​ത യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​നാ​ണ് ക​ബ​ളി​പ്പി​ച്ച​ത്. റി​ട്ട​യേ​ർ​ഡ് ബാ​ങ്ക് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​ണെ​ന്ന് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഇ​യാ​ൾ അ​ത്താ​ണി​യി​ലേ​യും ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി​യി​ലേ​യും എ​സ്.​ബി.​ഐ ശാ​ഖ​ക​ളി​ലും തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ല​ക്ട​റേ​റ്റി​ലും ജോ​സി​ന്‍റെ ഓ​ട്ടോ​യി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ച്ചു. അ​തി​നി​ടെ, ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ൽ ക​യ​റി​യ​പ്പോ​ൾ അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണ് മ​ട​ക്കി​ത്ത​രാം എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് 1600 രൂ​പ വാ​ങ്ങി. മ​റ്റ് ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന പ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു ജോ​സ് ത​ൽ​ക്കാ​ല​ത്തേ​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്. പി​ന്നീ​ട് ക​ല​ക്ട​റേ​റ്റി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ഉ​ട​ൻ വ​രാ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ന​മ്പ​റും വാ​ങ്ങി പോ​യ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ൻ മു​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഉ​ച്ച​ക്ക് 2.15ന്​ ​എ​ത്തി​യ ജോ​സ് നാ​ലു​മ​ണി​യാ​യി​ട്ടും യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​നെ കാ​ണാ​തെ വ​ന്ന​തോ​ടെ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ഫോ​ൺ ന​മ്പ​ർ എ​ഴു​തി​യ പേ​പ്പ​ർ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചാ​ണ് ക​ട​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞ​തെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യി. തു​ട​ർ​ന്ന്, ക​ല​ക്ട​റേ​റ്റി​ലെ സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ​ട് പ​രാ​തി​പ്പെ​ട്ടു. ക​ട​മാ​യി വാ​ങ്ങി​യ 1600 രൂ​പ​ക്കു​പു​റ​മെ ഓ​ട്ടോ കൂ​ലി ഇ​ന​ത്തി​ൽ 850 രൂ​പ​യും ന​ൽ​കാ​തെ​യാ​ണ് മു​ങ്ങി​യ​ത്. ഇ​ക്കാ​ര്യം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ച് പ​രാ​തി ന​ൽ​കാ​നാ​ണ് ജോ​സി​ന്‍റെ തീ​രു​മാ​നം. Show Full Article

News Summary -

extorted money from the auto driver by pretending to be a bank employee