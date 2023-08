റാഞ്ചി: ബി.ജെ.പി മുൻ എം.എൽ.എ യുവാവിനെ ക്രൂരമായി മർദിക്കുന്ന വിഡിയോ പുറത്ത്​. ബി.ജെ.പി നേതാവും മുൻ എം.എൽ.എയുമായ ദേവേന്ദ്ര കൻവാർ ആണ്​ യുവാവിനെ മർദിച്ചത്​. യുവാവിനെ ഏത്തം ഇടീപ്പിച്ച കൻവാർ തന്‍റെ തുപ്പൽ നക്കാൻ യുവാവിനെ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു.



വിഡിയോ വിവാദമായതോടെ വിശദീകരണവുമായി കൻവാർ രംഗത്തുവന്നു. ആളുകൾ യുവാവിനെ തല്ലി​ക്കൊല്ലാതിരിക്കാനാണ്​ ഇത്​ ചെയ്തതെന്നാണ്​​ വിശദീകരണം. യുവാവിനെ ചവിട്ടിയതായി സമ്മതിച്ച കൻവാർ, ഇങ്ങിനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ജനക്കൂട്ടം ഇയാളെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുമായിരുന്നെന്നും ജീവൻ അപകടത്തിലാകുമായിരുന്നുവെന്നും അവകാശപ്പെട്ടു. അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന നാട്ടുകാരുടെ രോഷം ശമിപ്പിക്കാനാണ് താൻ ഇങ്ങിനെ ചെയ്തതെന്നും നേതാവ് പറയുന്നു.

ഝാർഖണ്ഡിലെ റാഞ്ചി ജില്ലയിൽ ആഗസ്റ്റ് ആറിനായിരുന്നു സംഭവം നടന്നത്​. ദുംക ജില്ലയിലെ സാധുദിഹ് ഗ്രാമത്തിലെ താമസക്കാരനായ തൗസീഫ് എന്ന യുവാവാണ്​ മർദിക്കപ്പെട്ടത്​. നദിയിൽ സ്ത്രീകൾ കുളിക്കുന്ന വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചു എന്നാരോപിച്ചാണ്​ യുവാവിനെ മർദിച്ചത്​. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതിയൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു.

2019ൽ ജാർമുണ്ടിയിൽ നിന്നുള്ള ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്നു കൻവാർ. പക്ഷേ പരാജയപ്പെട്ടു. നേരത്തെ, 1995-ൽ ജാർഖണ്ഡ് മുക്തി മോർച്ചയിൽ നിന്നും 2000ൽ ബി.ജെ.പിയിൽ നിന്നും ഇതേ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് എം.എൽ.എ ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്​.

Jharkhand: BJP leader and former Jarmundi MLA Devendra Kunwar is accused of getting a boy named Tauseef to do sit-ups, spit on him publicly and kick him.pic.twitter.com/F7FzyX05VU