കവർച്ചശ്രമത്തിനിടെ വീട്ടുകാരുടെ ദേഹത്ത് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് പ്രതി ഓടിരക്ഷപ്പെട്ടു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ക​രി​യാ​ട്: ക​വ​ർ​ച്ച​ശ്ര​മ​ത്തി​നി​ടെ വീ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ദേ​ഹ​ത്ത് പെ​ട്രോ​ൾ ഒ​ഴി​ച്ച് പ്ര​തി ഓ​ടി​ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. ആ​വ​ണം​കോ​ട് ക​ല്ല​റ ബേ​ബി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ലാ​ണ് ശ​നി​യാ​ഴ്ച ക​വ​ർ​ച്ച​ശ്ര​മം അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്.ബേ​ബി​യു​ടെ മ​ക​ൻ ജോ​സ​ഫ് ട​ർ​ഫി​ൽ ക​ളി​ക്കാ​ൻ പോ​യി 11.30 വീ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ വീ​ടി​ന്‍റെ മു​ൻ​വ​ശ​ത്ത് സി​റ്റൗ​ട്ടി​ൽ ഇ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ക​ള്ള​ൻ കു​പ്പി​യി​ൽ ക​രു​തി​വെ​ച്ചി​രു​ന്ന പെ​ട്രോ​ൾ ജോ​സ​ഫി​ന്റെ ദേ​ഹ​ത്ത് ഒ​ഴി​ക്കു​ക​യും ക​ത്തി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മം ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് ജോ​സ​ഫ് ഒ​ച്ച​വെ​ച്ച് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ഓ​ടി​ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​ച്ച​കേ​ട്ട് സ​മീ​പ​വാ​സി​ക​ൾ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും ക​ള്ള​ൻ ഓ​ടി​ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു.ഉ​ട​നെ നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി പൊ​ലീ​സി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പൊ​ലീ​സ് സ്ഥ​ല​ത്ത് വ​രി​ക​പോ​ലും ചെ​യ്തി​ല്ലെ​ന്ന് പ​രാ​തി​യു​ണ്ട്. വീ​ട്ടു​ട​മ ബേ​ബി ഭാ​ര്യ​യെ ജോ​ലി​ക്ക് രാ​വി​ലെ കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​പ്പോ​ൾ ഇ​ട​ക്കു​വെ​ച്ച് പെ​ട്രോ​ൾ തീ​ർ​ന്നു. അ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ബൈ​ക്കി​ൽ​നി​ന്ന്​ ക​ള്ള​ൻ പെ​ട്രോ​ൾ ഊ​റ്റി​യ​തെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യ​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജു കെ.​മു​ണ്ടാ​ട​ൻ, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് മ​ണ്ഡ​ലം വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ.​പി. ഡേ​വി, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ബൂ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പി.​കെ. ഗോ​പി, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വാ​ർ​ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ റി​ജോ പു​തു​വ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു. Show Full Article

During the robbery attempt, the suspect ran away after pouring petrol on the body of the family members