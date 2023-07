നാലുകിലോ കഞ്ചാവും വാഹനവും ഉപേക്ഷിച്ച് ക്രിമിനൽക്കേസ് പ്രതി മുങ്ങി

cancel camera_alt പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ ക​ഞ്ചാ​വ്​ ​ By മാധ്യമം ലേഖകൻ ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ: നാ​ലു​കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വും വാ​ഹ​ന​വും ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ നി​ര​വ​ധി ​ക്രി​മി​ന​ൽ​ക്കേ​സി​ലെ പ്ര​തി ക​ട​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞു. ചെ​റി​യ​നാ​ട്​ ചെ​റു​വ​ല്ലൂ​ർ സി​ജി മ​ൻ​സി​ലി​ൽ സൂ​പ്പി​യാ​ണ്​ (38)​ ക​ട​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞ​ത്. വെ​ൺ​മ​ണി പൊ​ലീ​സും ജി​ല്ല ല​ഹ​രി വി​രു​ദ്ധ സ്ക്വാ​ഡും ചേ​ർ​ന്ന്​ കൊ​ല്ല​ക​ട​വ്​ പാ​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വാ​ഹ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന ക​ണ്ടാ​ണ്​ ഇ​യാ​ൾ ക​ട​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞ​ത്. പൊ​ലീ​സ്​ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്നെ​ങ്കി​ലും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല. പ്ര​തി​ക്കാ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശി​ൽ​നി​ന്ന്​ ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി എ​ത്തി​യ സു​പ്പി ചെ​റു​പൊ​തി​ക​ളാ​ക്കി വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്ന ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​രം കി​ട്ടി​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ എ​ത്താ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ ഗു​ഡ്​​സ് ​​ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​യും നാ​ലു​കി​​ലോ ക​ഞ്ചാ​വും ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ ക​ട​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം 700 ഗ്രാം ​ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി ഇ​യാ​ൾ പി​ടി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് മു​ത​ൽ ജി​ല്ല ല​ഹ​രി വി​രു​ദ്ധ സ്ക്വാ​ഡ് നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്​ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ക​ഞ്ചാ​വും സി​ന്ത​റ്റി​ക്​ ല​ഹ​രി​വ​സ്തു​ക്ക​ളും ജി​ല്ല​യി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തു​ന്ന​ത്​ ത​ട​യാ​ൻ വ്യാ​പ​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

ആ​ല​പ്പു​ഴ അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ എ​സ്.​പി സു​രേ​ഷ്​​കു​മാ​ർ, ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി എം.​കെ. ബി​നു​കു​മാ​ർ, വെ​ൺ​മ​ണി എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ ആ​ന്റ​ണി, അ​രു​ൺ​കു​മാ​ർ, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ സ​തീ​ഷ്​​കു​മാ​ർ, അ​നൂ​പ്, ജ​യ​രാ​ജ്, അ​ബി​ൻ​രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന.

Accused in criminal case leaving after four kilos of ganja and vehicle were droped