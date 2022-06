പ്രവാസിയുടെ കൊലപാതകം: പിന്നിൽ പത്തംഗ സംഘമെന്ന് പൊലീസ്, മൂന്നു പേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article കുമ്പള: കാസർകോട് ബന്തിയോട് പ്രവാസിയെ കൊലപ്പെടുത്തി മൃതദേഹം ആശുപത്രിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ പത്തംഗ സംഘമെന്ന് പൊലീസ്. അക്രമിസംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട റഈസ്, നൂർഷ, ഷാഫി എന്നിവരെ പൊലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതിന് പിന്നിൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളാണെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു.

പ്രവാസിയായ മുഗു റോഡിലെ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് (32) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അബൂബക്കറിന്‍റെ മൃതദേഹം കാറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ബന്തിയോട് ഡി.എം. ഹെൽത്ത് കെയറിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് സംഘം കടന്നു കളയുകയായിരുന്നു. സ്വർണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാരണങ്ങളാണ് കൊലപാതകത്തിന് പിറകിലെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. സിദ്ദീഖിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ അൻവർ, സുഹൃത്ത് അൻസാരി എന്നിവരെ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഒരു സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി ബന്ദിയാക്കിയതായി പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരുടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ ശനിയാഴ്ച നാട്ടിലെത്തിയ സിദ്ദീഖിനെയും സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയും ശേഷം കൊലപ്പെടുത്തി ഞായറാഴ്ച സന്ധ്യയോടെ ബന്തിയോട്ടെ ആശുപത്രിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഒപ്പമെത്തിയവർ കടന്നു കളഞ്ഞതോടെ സംശയം തോന്നിയ ആശുപത്രി അധികൃതരാണ് വിവരം പൊലീസിൽ അറിയിച്ചത്. അതിനിടെ അൻവറും അൻസാരിയും പരിക്കുകളോടെ മംഗളൂരുവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളതായാണ് വിവരം. Show Full Article

Aboobacker Siddique murder: Police have identified three people as the gang behind the murder