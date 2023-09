ദിർഹത്തിന് പകരം കടലാസ് പൊതി വ്യാപാരിയുടെ ഏഴു ലക്ഷം തട്ടിയ ബംഗാൾ സ്വദേശി പിടിയിൽ

cancel camera_alt Representational Image By മാധ്യമം ലേഖകൻ ക​ണ്ണൂ​ർ: വി​ദേ​ശ ക​റ​ൻ​സി ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ച മ​യ്യി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​ഴു ല​ക്ഷം രൂ​പ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത സം​ഘ​ത്തി​ലെ ഒ​രാ​ൾ പി​ടി​യി​ൽ. പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ സ്വ​ദേ​ശി ആ​ഷി​ഖ് ഖാ​നെ​യാ​ണ് (34) വ​ള​പ​ട്ട​ണം പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ​ക്ക് പ​ക​രം ദി​ർ​ഹം ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ച് പ​ണം ത​ട്ടു​ക​യാ​ണ് ഇ​യാ​ളു​ടെ രീ​തി. കാ​ട്ടാ​മ്പ​ള്ളി​യി​ലെ വ്യാ​പാ​രി മ​യ്യി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി പി.​കെ. സി​റാ​ജു​ദ്ദീ​നാ​ണ് പ​ണം ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത്. സി​റാ​ജു​ദ്ദീ​നെ സ​മീ​പി​ച്ച് 500 യു.​എ.​ഇ ദി​ർ​ഹം ആ​യി​രം രൂ​പ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യാ​ണ് ഇ​യാ​ളും മ​റ്റൊ​രാ​ളും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഇ​ങ്ങ​നെ മൂ​ന്നു ത​വ​ണ യ​ഥാ​ർ​ഥ ദി​ർ​ഹം ന​ൽ​കി വി​ശ്വാ​സ​മാ​ർ​ജി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. പി​ന്നീ​ട് ആ​റു ല​ക്ഷം രൂ​പ മൂ​ല്യം വ​രു​ന്ന ദി​ർ​ഹം കൈയിലു​ണ്ടെ​ന്നും ഒ​രു ല​ക്ഷം ക​മീ​ഷ​ന​ട​ക്കം ഏ​ഴു ല​ക്ഷം രൂ​പ ത​ന്നാ​ൽ ന​ൽ​കാ​മെ​ന്നും വ്യാ​പാ​രി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് പു​തി​യ തെ​രു​വി​ൽ ദി​ർ​ഹ​മെ​ന്ന പേ​രി​ൽ ക​ട​ലാ​സു​കെ​ട്ടു​ക​ളു​മാ​യെ​ത്തി, ഏ​ഴു ല​ക്ഷം രൂ​പ കൈ​പ്പ​റ്റി​യ ശേ​ഷം ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വ്യാ​പാ​രി പൊ​തി അ​ഴി​ച്ചു​നോ​ക്കി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് പ​ത്ര​ക്ക​ട​ലാ​സാ​ണ് കെ​ട്ടി​ലെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​ത്. അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും ര​ണ്ടു​​പേ​രും സ്ഥ​ലം​വി​ട്ടി​രു​ന്നു. പ​രാ​തി ല​ഭി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് വ​ള​പ​ട്ട​ണം പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ഷൊ​ർ​ണൂ​രി​ൽ സ​മാ​ന ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ആ​ഷിഖ് ഖാ​ൻ വ​ല​യി​ലാ​യ​ത്. പി​ടി​യി​ലാ​വു​മ്പോ​ഴും പേ​പ്പ​ർ ​പൊ​തി ഇ​യാ​ളു​ടെ കൈയിലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന നാ​ലു​പേ​ർ ഓ​ടി​ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. കാ​സ​ർ​കോ​ട്ടും സ​മാ​ന രീ​തി​യി​ൽ ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു. എ.​സി.​പി ടി.​കെ. ര​ത്ന​കു​മാ​റി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം വ​ള​പ​ട്ട​ണം സി.​ഐ എം.​ടി. ജേ​ക്ക​ബ്, എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ പി. ​ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, പ്ര​വീ​ൺ, എ.​എ​സ്.​ഐ എ.​പി. ഷാ​ജി, സീ​നി​യ​ർ സി.​പി.​ഒ ഖ​മ​റു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന​ത്. Show Full Article

A native of Bengal was arrested for stealing 7 lakhs from a paper bag merchant instead of dirhams