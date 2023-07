വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ച 60 കുപ്പി മദ്യം പിടികൂടി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ആ​ല​പ്പു​ഴ: വീ​ട്ടി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ച 60 കു​പ്പി മ​ദ്യ​വു​മാ​യി വി​ല്‍പ​ന​ക്കാ​ര​ന്‍ പി​ടി​യി​ല്‍. പു​ന്ന​പ്ര ക​ള​ത്ത​ട്ടു​കി​ഴ​ക്ക് പു​ന്ന​പ്ര തെ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ ഏ​ഴാം വാ​ർ​ഡി​ൽ അ​നൂ​പ് നി​വാ​സി​ൽ വി​ജു​വി​നെ​യാ​ണ് ആ​ല​പ്പു​ഴ എ​ക്സൈ​സ് റേ​ഞ്ച് സം​ഘം പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ആ​ല​പ്പു​ഴ എ​ക്സൈ​സ് റേ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സ്​ ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ർ എ​സ്. സ​തീ​ഷി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് മ​ദ്യം പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. സി​വി​ൽ എ​ക്സൈ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ ഷ​ഫീ​ക്ക്, റെ​നീ​ഷ്, ബി​യാ​സ്, പ്രി​വ​ന്‍റി​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ ഗ്രേ​ഡ് വി.​പി. ജോ​സ്, പ്രി​വ​ന്‍റി​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ അ​നി​ൽ ഇ.​കെ, എ​സ്. അ​ക്ബ​ർ, എ​ക്സൈ​സ് ഡ്രൈ​വ​ർ ഷാ​ജു, വ​നി​ത സി​വി​ൽ എ​ക്സൈ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ സൗ​മി​ലാ​മോ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ റെ​യ്ഡി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളൽ: ഒരാൾ പിടിയിൽ മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര: ത​ഴ​ക്ക​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ക്കൂ​സ് മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഒ​രാ​ൾ പി​ടി​യി​ൽ. മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളാ​ൻ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന മി​നി ടാ​ങ്ക​ർ ലോ​റി​യു​ടെ ഡ്രൈ​വ​ർ കാ​യം​കു​ളം കീ​രി​ക്കാ​ട് തെ​ക്ക് കൊ​ച്ചു​വീ​ട് വീ​ട്ടി​ൽ അ​ന​സാ​ണ്​ (34) പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. മി​നി ടാ​ങ്ക​ർ ലോ​റി​യും മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. വാ​ഹ​ന ഉ​ട​മ മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര ക​ണ്ട​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി സു​ജി​ത്തി​നെ​തി​രെ (34) കേ​സെ​ടു​ത്തു. ജൂ​ൺ 17ന് ​രാ​ത്രി​യാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. കു​ന്നം ഓ​ക്സി​ജ​ൻ ഫാ​ക്ട​റി​ക്ക് സ​മീ​പം അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി​യി​ട്ട വീ​ടി​ന് സ​മീ​പം പാ​ത​യോ​ര​ത്താ​ണ് മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളി​യ​ത്. ജൂ​ൺ 14ന് ​രാ​ത്രി മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ മി​ച്ച​ൽ ജ​ങ്ഷ​ന് തെ​ക്ക് മി​ൽ​മ റോ​ഡ​രി​കി​ലെ കോ​ട്ടാ​തോ​ടി​ലേ​ക്കും സ​മീ​പ​ത്തെ വ​ഴി​യോ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ക​ക്കൂ​സ് മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളി​യി​രു​ന്നു. മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര ന​ഗ​ര​സ​ഭ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും പൊ​ലീ​സി​ന് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​ലീ​സും ത​ഴ​ക്ക​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഷീ​ബ സ​തീ​ഷി​ന്‍റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ധി​കൃ​ത​രും സി.​സി ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ണ് വാ​ഹ​നം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി എം.​കെ. ബി​നു​കു​മാ​ർ, കു​റ​ത്തി​കാ​ട് സി.​ഐ മോ​ഹി​ത്, മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര എ​സ്.​ഐ നൗ​ഷാ​ദ് ഇ​ബ്രാ​ഹീം എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ടാ​ങ്ക​ർ ലോ​റി കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച രണ്ടാനച്ഛൻ അറസ്റ്റിൽ അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ: പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച ര​ണ്ടാ​ന​ച്ഛ​ൻ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. പു​റ​ക്കാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തോ​ട്ട​പ്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി​യെ​യാ​ണ് അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. പെ​ൺ​കു​ട്ടി ര​ണ്ടു​മാ​സം ഗ​ർ​ഭി​ണി​യാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. യുവതിയെ പീഡിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതായി പരാതി അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ: സു​ര​ക്ഷാ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന്‍ യു​വ​തി​യെ പീ​ഡി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ച​താ​യി പ​രാ​തി. ആ​ല​പ്പു​ഴ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ ക​രാ​ര്‍ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന സു​ര​ക്ഷാ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന്‍ മ​നോ​ജി​നെ​തി​രെ​യാ​ണ് അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ പൊ​ലീ​സി​ല്‍ യു​വ​തി പ​രാ​തി ന​ല്‍കി​യ​ത്. പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. കാപ്പ നിയമ ലംഘനം: പ്രതി റിമാൻഡിൽ വ​ള്ളി​കു​ന്നം: കാ​പ്പ നി​യ​മ പ്ര​കാ​രം ശി​ക്ഷി​ച്ച പ്ര​തി നി​യ​മ ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് വീ​ണ്ടും റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. വ​ള്ളി​കു​ന്നം ക​ണ്ണ​മ്പ​ള്ളി പ​ടീ​റ്റ​തി​ൽ അ​രു​ൺ പൊ​ടി​യ​നെ​യാ​ണ്​ (24) കാ​യം​കു​ളം ഒ​ന്നാം ക്ലാ​സ് മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി വീ​ണ്ടും ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്. കാ​പ്പ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഇ​യാ​ൾ എ​ല്ലാ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലും ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി മു​മ്പാ​കെ ഹാ​ജ​രാ​യി ഒ​പ്പി​ട​ണ​മെ​ന്ന കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ് ലം​ഘി​ച്ച​താ​ണ് ന​ട​പ​ടി​ക്ക് കാ​ര​ണം. ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി. ബി​നു​വി​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ശം വ​ള്ളി​കു​ന്നം സ​ർ​ക്കി​ൾ ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ർ എം.​എം. ഇ​ഗ്‌​ന്യേ​ഷ്യ​സ്, എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ അ​ജി​ത്ത്, കെ.​ആ​ർ. രാ​ജീ​വ്, ജി. ​രാ​ജീ​വ്, സി.​പി​മാ​രാ​യ രോ​ഹി​ത്, മ​ഞ്ചു, ബി​നു തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. Show Full Article

