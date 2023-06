cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ക​ണ്ണൂ​ർ: ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ള്‍ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബോ​ട്ട് സ​ര്‍വി​സു​ക​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍ സ്രാ​ങ്ക് ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ബോ​ട്ട് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ല്‍കാ​ന്‍ ജി​ല്ല വാ​ട്ട​ര്‍ ടൂ​റി​സം ടെ​ക്‌​നി​ക്ക​ല്‍ ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. അ​ഴി​ക്ക​ല്‍ സ്‌​കൂ​ള്‍ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​വും പ​രി​ശീ​ല​നം. ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത ടൂ​റി​സം, സു​ര​ക്ഷ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ല്‍കു​ക. വി​ര​മി​ച്ച നാ​വി​ക​സേ​ന, തീ​ര​സം​ര​ക്ഷ​ണ സേ​ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ സേ​വ​നം ഇ​തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തും. ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ര്‍ എ​സ്. ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​റി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ല്‍ ചേ​ര്‍ന്ന യോ​ഗം ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര ബോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ക​ണ​ക്കെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ പോ​ര്‍ട്ട് ക​ണ്‍സ​ര്‍വേ​റ്റ​റെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ പൊ​ലീ​സ്, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, പോ​ര്‍ട്ട്, ടൂ​റി​സം പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള​ട​ങ്ങി​യ ക​മ്മി​റ്റി മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ല്‍ ബോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തും. സ്വ​കാ​ര്യ ബോ​ട്ട് ജെ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ണ​ക്കെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ള്‍ക്ക് നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കാ​നും യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ധാ​ര​ണ​യാ​യി. ബോ​ട്ട്ജെ​ട്ടി​ക​ളി​ലെ മ​ണ്ണ് മാ​റ്റാ​ന്‍ ഇ​ന്‍ലാ​ൻഡ് നാ​വി​ഗേ​ഷ​നെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ഇ​ക്കാ​ര്യം സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ല്‍പ്പെ​ടു​ത്താ​നും യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ബോ​ട്ടു​ക​ള്‍ പു​തി​യ ജെ​ട്ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി സ​ര്‍വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ല്‍കും. ബോ​ട്ട് സ​ര്‍വി​സ് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ത്സ്യ ബ​ന്ധ​ന​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​തൊ​ഴി​വാ​ക്കാ​ന്‍ ബോ​ട്ടു​ട​മ​ക​ളു​ടെ​യും മീ​ന്‍പി​ടിത്ത തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​ത്യേ​ക യോ​ഗം വി​ളി​ക്കും. ഫി​ഷ​റി​സ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​റെ യോ​ഗം ഇ​തി​നാ​യി ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി. ക​ല​ക്ട​റു​ടെ ചേം​ബ​റി​ല്‍ ചേ​ര്‍ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ഡി.​എം ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ല​ക്ട​ര്‍ കെ.​വി. ശ്രു​തി, നോ​ര്‍ത്ത് മ​ല​ബാ​ര്‍ ചേം​ബ​ര്‍ ഓ​ഫ് കോ​മേ​ഴ്‌​സ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം. ​സ​ച്ചി​ന്‍, ഡി.​ടി.​പി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജെ.​കെ. ജി​ജേ​ഷ് കു​മാ​ര്‍, ബോ​ട്ടു​ട​മ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. Show Full Article

News Summary -

Water Tourism- Special training will be given to the boat crew