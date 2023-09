പി.എസ്.സി പരീക്ഷ മാറ്റിവെച്ചു; പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട്

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തിരുവനന്തപുരം: സെപ്റ്റംബർ 18ന് നടത്താനിരുന്ന പി.എസ്.സി പരീക്ഷ മാറ്റിവെച്ചു. രാവിലെ 7.15ന് മുതൽ 9.15 വരെയായിരുന്നു പരീക്ഷ. പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും. Show Full Article

The PSC exam scheduled to be held on September 18 has been postponed