വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ എച്ച്.എസ്.എസ്.ടി അറബിക് പരീക്ഷ പി.എസ്.എസി മാറ്റി

വെബ് ഡെസ്ക് തിരുവനന്തപുരം: വെള്ളിയാഴ്ച നടത്താനിരുന്ന ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ (എച്ച്.എസ്.എസ്.ടി) ജൂനിയർ - അറബിക് (കാറ്റഗറി നമ്പർ 732/2021) തസ്തികയിലേക്കുള്ള പരീക്ഷ പി.എസ്.എസി മാറ്റി. ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയാണ് മാറ്റിയത്. പുതിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും. ജുമുഅ സമയത്ത് പരീക്ഷ നടത്തുന്നതിനെതിരെ പരാതി ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പി.എസ്.സി നടപടി. ജുമുഅ സമയത്തെ പരീക്ഷ മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സോളിഡാരിറ്റി പി.എസ്.സിക്ക് പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു.

News Summary -

HSST Arabic exam scheduled to be held on Friday has been postponed by PSC