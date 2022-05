cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വി​ദ​ഗ്​​ധ​സ​മി​തി ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ത്തി ന​ൽ​കി​യ ഉ​ത്ത​ര സൂ​ചി​ക ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ പ്ല​സ്​ ടു ​കെ​മി​സ്​​ട്രി ​ മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യം തുടങ്ങി. പ​ഴ​യ സൂ​ചി​ക ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യം ന​ട​ത്തി​യ വീ​ണ്ടും പു​തി​യ സൂ​ചി​ക ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യം ന​ട​ത്തു​ം.

28000ത്തോ​ളം പേ​പ്പ​റു​ക​ൾ പ​ഴ​യ സൂ​ചി​ക​യി​ൽ മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യം ന​ട​ത്തി​യി​രുന്നു. ഉ​ത്ത​ര​സൂ​ചി​ക​യി​ലെ അ​പാ​ക​ത​യെ​ച്ചൊ​ല്ലി മൂ​ന്ന്​ ദി​വ​സം അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ കെ​മി​സ്​​ട്രി മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യം ബ​ഹി​ഷ്​​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഉ​ത്ത​ര​സൂ​ചി​ക​യി​ൽ അ​പാ​ക​ത​യി​ല്ലെ​ന്ന്​ ആ​ദ്യം വാ​ദി​ച്ച വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്​ ബ​ഹി​ഷ്​​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി ഭീ​ഷ​ണി മു​ഴ​ക്കി. എ​ന്നാ​ൽ, ബ​ഹി​ഷ്​​ക​ര​ണം തു​ട​ർ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ ഉ​ത്ത​ര​സൂ​ചി​ക പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​യ​ത്. വി​ദ​ഗ്​​ധ​സ​മി​തി ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ളോ​ടെ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര സൂ​ചി​ക​യി​ൽ 18 ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ത്തി. ചോ​ദ്യ​ക​ർ​ത്താ​വ്​ ന​ൽ​കി​യ ഉ​ത്ത​ര​സൂ​ചി​ക​യെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ എ​ട്ട്​ മാ​ർ​ക്കു​വ​രെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​ധി​ക​മാ​യി ല​ഭി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ പു​തി​യ സൂ​ചി​ക​. തെ​റ്റു​ള്ള ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും മാ​ർ​ക്ക്​ ന​ൽ​കു​ം. അ​തേ​സ​മ​യം, ​വി​ദ​ഗ്​​ധ​സ​മി​തി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ സൂ​ചി​ക പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ പി​ഴ​വു​ള്ള ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​റും ഉ​ത്ത​ര​സൂ​ചി​ക​യും ത​യാ​റാ​ക്കി​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​നെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി വേ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​മുയർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​ന​ർ​ഹ​മാ​യി മാ​ർ​ക്ക്​ നേ​ടാ​ൻ വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന 12 അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക്​ നേ​ര​ത്തേ കാ​ര​ണം കാ​ണി​ക്ക​ൽ നോ​ട്ടീ​സ്​ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​റി​ലും അ​തോ​ടൊ​പ്പം ചോ​ദ്യ​ക​ർ​ത്താ​വ്​ ന​ൽ​കി​യ ഉ​ത്ത​ര​സൂ​ചി​ക​യി​ലും പി​ഴ​വു​ണ്ടെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഈ ​അ​ധ്യാ​പ​ക​നെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി ​വേ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ആ​വ​ശ്യം ഉ​യ​ർ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​ണ്​ ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​റും ഉ​ത്ത​ര​സൂ​ചി​ക​യും സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. Show Full Article

Plus Two Chemistry evaluation started in the new answer key