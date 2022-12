സി.യു.ഇ.ടി യു.ജി 2023ന് ഫെബ്രുവരി ആദ്യവാരം മുതൽ അപേക്ഷിക്കാം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: കോ​മ​ൺ യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി എ​ൻ​ട്ര​ൻ​സ്​ ടെ​സ്റ്റ് (സി.​യു.​ഇ.​ടി)​ യു.​ജി 2023നു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ൽ ​ഫെ​ബ്രു​വ​രി ആ​ദ്യ​വാ​രം ആ​രം​ഭി​ക്കും. മേ​യ്​ 21 മു​ത​ൽ 31 വ​രെ തീ​യ​തി​ക്കു​ള്ളി​ലാ​ണ് പ​രീ​ക്ഷ. കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 90ഓ​ളം സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളാ​ണ്​ സി.​യു.​ഇ.​ടി വ​ഴി യു.​ജി, പി.​ജി കോ​ഴ്​​സു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്, ഹി​ന്ദി, മ​ല​യാ​ളം അ​ട​ക്കം 13 ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലാ​ണ് നാ​ഷ​ന​ൽ ടെ​സ്റ്റി​ങ്​ ഏ​ജ​ൻ​സി സി.​യു.​ഇ.​ടി ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.​ 1,000 പ​രീ​ക്ഷ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ഉ​ള്ള​ത്. 2022 മു​ത​ലാ​ണ്​ യു.​ജി ത​ല​ത്തി​ൽ സി.​യു.​ഇ.​ടി ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷം 9.25 ല​ക്ഷം പേ​രാ​ണ്​ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ൽ 50 ശ​ത​മാ​ന​വും ഡ​ൽ​ഹി, ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ്​ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്. ബി​ഹാ​ർ, മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ്, ഹ​രി​യാ​ന സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ തൊ​ട്ടു​പി​റ​കി​ൽ. Show Full Article

You can apply for CUET UG 2023 from the first week of February