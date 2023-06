cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ്ല​സ്​ വ​ൺ ആ​ദ്യ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​ൽ ഒ​ഴി​വു​ള്ള 62,305 സീ​റ്റ്​ മൂ​ന്നാം അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​ൽ നി​ക​ത്തും. അ​തി​നാ​ൽ ര​ണ്ടാം അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ​ക്ക്​ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ സാ​ധ്യ​ത മൂ​ന്നാം അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​ലാ​യി​രി​ക്കും. ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടും പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാ​ത്ത സീ​റ്റ്​ ര​ണ്ടാം അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​ൽ നി​ക​ത്തും. ഒ​ന്നാം അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​ൽ ഒ​ഴി​വു​ള്ള സീ​റ്റെ​ല്ലാം വി​വി​ധ സം​വ​ര​ണ ക്വോ​ട്ട​യി​ലു​ള്ള​വ​യാ​ണ്. ഇ​വ മൂ​ന്നാം അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​ൽ മെ​റി​റ്റ്​ സീ​റ്റാ​ക്കി അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ന​ട​ത്തും. ഒ​ഴി​വു​ള്ള എ​സ്.​സി സം​വ​ര​ണ സീ​റ്റു​ക​ൾ ആ​ദ്യം എ​സ്.​ടി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നും, എ​സ്.​ടി സം​വ​ര​ണ സീ​റ്റു​ക​ൾ എ​സ്.​സി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നും നീ​ക്കി​വെ​ക്കും. എ​ന്നി​ട്ടും ഒ​ഴി​വ്​ വ​രു​ന്ന എ​സ്.​സി/​എ​സ്.​ടി സം​വ​ര​ണ സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ ഒ.​ഇ.​സി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രെ​യും തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഒ.​ബി.​സി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രെ​യും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. ഇ​തി​നു​ ശേ​ഷ​വും ഒ​ഴി​വ്​ വ​രു​ന്ന​വ ജ​ന​റ​ൽ സീ​റ്റാ​ക്കി മാ​റ്റും. സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ ക്വോ​ട്ട​യി​ൽ ഒ​ഴി​വു​ള്ള സീ​റ്റ്​ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​നു​ ശേ​ഷ​മാ​യി​രി​ക്കും മെ​റി​റ്റ്​ സീ​റ്റു​ക​ളാ​ക്കി അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ന​ട​ത്തു​ക. Show Full Article

Vacant reserved seats will be filled on merit in third allotment