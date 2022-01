എസ്​.എസ്​.എൽ.സി, പ്ലസ്​ ടു ചോദ്യപേപ്പർ പുതിയ പാറ്റേണിൽ തന്നെ

cancel By കെ. ​നൗ​ഫ​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും അ​ധ്യാ​പ​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഉ​യ​ർ​ന്ന പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​നി​ടെ, പാ​​റ്റേ​ണി​ൽ മാ​റ്റ​മി​ല്ലാ​തെ എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി, പ്ല​സ്​ ടു ​പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്ക്​ ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​ർ ത​യാ​റാ​ക്ക​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. ഫോ​ക്ക​സ്​ ഏ​രി​യ​യി​ൽ നി​ന്ന്​ 70 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കും ബാ​ക്കി പു​റ​ത്തു​നി​ന്നു​മാ​യി നി​ശ്ച​യി​ച്ച ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​ർ പാ​റ്റേ​ണി​നെ​തി​രെ​ വ്യാ​പ​ക പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു.

സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ പൂ​ർ​ണ തോ​തി​ൽ അ​ധ്യ​യ​നം സാ​ധ്യ​മാ​കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഫോ​ക്ക​സ്​ ഏ​രി​യ പ്ര​കാ​രം ​പ​ഠ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​ർ പാ​റ്റേ​ൺ എ​ന്നാ​ണ്​ വി​മ​ർ​ശ​നം. 60 ശ​ത​മാ​നം പാ​ഠ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കേ​ണ്ട (ഫോ​ക്ക​സ്​ ഏ​രി​യ) മേ​ഖ​ല​യാ​യി നി​ശ്ച​യി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ൽ നി​ന്ന്​ 70 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കി​ന്​ ചോ​ദ്യ​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വ്. ഒ​പ്പം 50 ശ​ത​മാ​നം ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ചോ​യ്​​സാ​യി അ​ധി​കം ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​വി​ലാ​യി​രു​ന്നു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ. ഇ​തു​പ്ര​കാ​രം 80 മാ​ർ​ക്ക്​ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ 120 മാ​ർ​ക്കി​ന്‍റെ ചോ​ദ്യ​മു​ണ്ടാ​കും. ഇ​തി​ന്‍റെ 70 ശ​ത​മാ​ന​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ 84 മാ​ർ​ക്കി​ന്‍റെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ഫോ​ക്ക​സ്​ ഏ​രി​യ​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, 80 മാ​ർ​ക്കി​ന്‍റെ 70 ശ​ത​മാ​നം എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ 56 മാ​ർ​ക്കി​ന് മാ​ത്ര​മേ എ​സ്.​സി.​ഇ.​ആ​ർ.​ടി​ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​ർ പാ​റ്റേ​ൺ പ്ര​കാ​രം ഉ​ത്ത​ര​മെ​ഴു​താ​നാ​കൂ. 24 മാ​ർ​ക്കി​നു​ള്ള ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ഫോ​ക്ക​സ്​ ഏ​രി​യ​ക്ക്​ പു​റ​ത്തു​നി​ന്നാ​യി​രി​ക്കും. ഫ​ല​ത്തി​ൽ ഫോ​ക്ക​സ്​ ഏ​രി​യ​യി​ൽ ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കി പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ബി ​പ്ല​സ്​ ഗ്രേ​ഡി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ല​ഭി​ക്കി​ല്ല. ജ​നു​വ​രി ആ​ദ്യം തു​ട​ങ്ങി​യ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​​ ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​ർ ത​യാ​റാ​ക്ക​ൽ ന​ട​ന്ന​ത്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​യോ​ടെ മി​ക്ക വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കി പ​രീ​ക്ഷാ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​ക്ക്​ കൈ​മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. Show Full Article

SSLC and Plus Two question papers in the new pattern