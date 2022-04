കർണാടകയിൽ മൂന്നു മാസത്തിനകം ഏഴു സർവകലാശാലകൾ

cancel camera_alt കർണാടക ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഡോ. സി.എൻ. അശ്വത് നാരായൺ By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ബംഗളൂരു: സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്നു മാസത്തിനകം ഏഴു പുതിയ സർവകലാശാലകളുടെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഡോ. സി.എൻ. അശ്വത് നാരായൺ പറഞ്ഞു. ദാവൻഗരെ പഞ്ചമശാലി മഠത്തിൽ നടന്ന തൊഴിൽമേളയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സംസ്ഥാനത്തെ ഏഴ് എൻജിനീയറിങ് കോളജുകൾ ഐ.ഐ.ടി മാതൃകയിൽ വികസിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ഉടൻ ആരംഭിക്കും. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം നടപ്പാക്കുന്നത് തൊഴിൽസാധ്യത വർധിപ്പിക്കും. വിദേശ സർവകലാശാലകളുമായി യോജിച്ചുള്ള പദ്ധതികൾ വിദ്യാർഥികളുടെ കഴിവ് ഉയർത്താനും തൊഴിൽസാധ്യത വർധിപ്പിക്കാനും ഇടയാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. Show Full Article

News Summary -

seven universities to be established in three months in Karnataka