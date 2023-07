cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ്ല​സ്​ വ​ൺ ര​ണ്ടാം സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി അ​ലോ​ട്ട്‌​മെ​ന്റി​നു ശേ​ഷം മ​ല​ബാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ 15,784 പേ​ർ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നെ​ന്ന്​ സ​മ്മ​തി​ച്ച്​ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി. മ​ല​ബാ​റി​ലും സീ​റ്റ്​ ക്ഷാ​മം ഏ​റെ​യു​ള്ള മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലും സീ​റ്റു​ണ്ടെ​ന്ന പ്ര​ചാ​ര​ണം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യോ​ടെ​ത​ന്നെ പൊ​ളി​ഞ്ഞു.

മ​ന്ത്രി പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ക​ണ​ക്ക്​ പ്ര​കാ​രം മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലാ​ണ്​ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ​ക്ക്​ സീ​റ്റി​ല്ലാ​ത്ത​ത്​; 8338 പേ​ർ. പാ​ല​ക്കാ​ട് 3088, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് 2217, വ​യ​നാ​ട് 116, ക​ണ്ണൂ​ർ 949, കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ 1076 ഉം ​അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നു കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച ബാ​ച്ചു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​ന്​ ശേ​ഷം സ്ഥി​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു 15,784 കു​ട്ടി​ക​ൾ സീ​റ്റി​ല്ലാ​തി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ 5820 വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചാ​ൽ പ്ര​തി​സ​ന്ധി പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നാ​കു​മോ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തോ​ട്​ മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. കു​ട്ടി​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത ബാ​ച്ചു​ക​ൾ ഏ​തെ​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി സീ​റ്റി​ല്ലാ​ത്ത മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റും. എ​ത്ര സ​മ്മ​ർ​ദ​മു​ണ്ടാ​യാ​ലും കു​ട്ടി​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത ബാ​ച്ചു​ക​ൾ മാ​റ്റു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. Show Full Article

Plus one seat controversy is not over