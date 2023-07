cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ്ല​സ്​ വ​ൺ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്‍റ്​ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ല​ഭി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക്​ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 10​ മു​ത​ൽ വെ​ള്ളി വൈ​കീ​ട്ട്​ നാ​ലു​ വ​രെ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാം. ഒ​ന്നാം സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​നാ​യി വി​വി​ധ ക്വോ​ട്ട​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ മെ​റി​റ്റി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റി​യ​ത്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 45,394 സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​​ലേ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​ 68,739 അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ 67,596 എ​ണ്ണ​മാ​ണ്​ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​ന്​ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്. സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച ശേ​ഷം മ​റ്റ് ​േക്വാ​ട്ട​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടി​യ 194 അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളും ഓ​പ്ഷ​നി​ല്ലാ​ത്ത​തും മ​റ്റു കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ അ​ർ​ഹ​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത​തു​മാ​യ 949 അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

സം​വ​ര​ണ ത​ത്ത്വം അ​നു​സ​രി​ച്ച് നി​ല​വി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ ജി​ല്ല ഒ​രു യൂ​നി​റ്റാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് വി​വി​ധ കാ​റ്റ​ഗ​റി സീ​റ്റു​ക​ളാ​ക്കി​യാ​ണ് അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​ന്​ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്. അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ www.admission.dge.kerala.gov.in എ​ന്ന വെ​ബ്​​സൈ​റ്റി​ലെ ‘Click for Higher Secondary Admission’ എ​ന്ന ലി​ങ്കി​ലൂ​ടെ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച്​ Candidate Login-SWS ലെ Supplementary Allot Results ​എ​ന്ന ലി​ങ്കി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ക്കും. അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ല​ഭി​ച്ച​വ​ർ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ സ​ഹി​തം സ്കൂ​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ ഹാ​ജ​രാ​ക​ണം. അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്‍റ്​​ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ഫീ​സ​ട​ച്ച് സ്ഥി​ര പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ട​ണം. തു​ട​ർ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റു​ക​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ 18ന്​ ​വെ​ബ്​​സൈ​റ്റി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും. Show Full Article

Plus One first Supplementary Allotment published-Admission on Thursday and friday