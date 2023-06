cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ്ല​സ്​ വ​ൺ ഏ​ക​ജാ​ല​ക പ്ര​വേ​ശ​ന ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 2,41,104 പേ​ർ​ക്ക്​ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്. ഏ​ക​ജാ​ല​ക രീ​തി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന 3,03,409 മെ​റി​റ്റ്​ സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ 4,60,147 അ​പേ​ക്ഷ​ക​രാ​ണു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്​ 62,305 സീ​റ്റാ​ണ്. ഇ​വ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും വി​വി​ധ സം​വ​ര​ണ സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ്. 14 ജി​ല്ല​യി​ലെ​യും മു​ഴു​വ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സീ​റ്റും ആ​ദ്യ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​ലൂ​ടെ നി​ക​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

ഒ​ഴി​വു​ള്ള 62,305 സീ​റ്റി​ൽ 25,564 എ​ണ്ണം എ​സ്.​ടി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ​യും 11,989 എ​സ്.​സി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ​യും സം​വ​ര​ണ സീ​റ്റാ​ണ്. 9325 സീ​റ്റ്​ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ (ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ്) ത്തി​ന് സം​വ​ര​ണം ചെ​യ്ത​താ​ണ്. മ​റ്റ്​ സം​വ​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ സീ​റ്റൊ​ഴി​വു​ക​ൾ: ഈ​ഴ​വ 99, മു​സ്​​ലിം 177, ല​ത്തീ​ൻ ക​ത്തോ​ലി​ക്ക/ ആം​​ഗ്ലോ ഇ​ന്ത്യ​ൻ 3372, പി​ന്നാ​ക്ക ക്രി​സ്ത്യ​ൻ 1089, പി​ന്നാ​ക്ക ഹി​ന്ദു 449, ധീ​വ​ര 2164, വി​ശ്വ​ക​ർ​മ 43, കു​ശ​വ 1479, കു​ടും​ബി 2002, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി 3622, കാ​ഴ്ച പ​രി​മി​ത​ർ 875, ഭാ​ഷ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷം 56, സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ ക്വോ​ട്ട 3021. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ല​ഭി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക്​ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വ​രെ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാം. അ​ലോ​ട്ട്മെൻറ്​ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ www.admission.dge.kerala.gov.in ലെ “Click for Higher Secondary Admission” ​എ​ന്ന ലി​ങ്കി​ലൂ​ടെ ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച് Candidate Login-SWS എ​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ലോ​ഗി​ൻ ചെ​യ്ത്​ കാ​ൻ​ഡി​ഡേ​റ്റ് ലോ​ഗി​നി​ലെ First Allot Results എ​ന്ന ലി​ങ്കി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ക്കും. അ​ലോ​ട്ട്മെൻറ്​ ലെ​റ്റ​ർ അ​ലോ​ട്ട്മെൻറ്​ ല​ഭി​ച്ച സ്​​കൂ​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ പ്ര​വേ​ശ​ന സ​മ​യ​ത്ത്​ പ്രി​ൻ​റ്​ എ​ടു​ത്ത് ന​ൽ​കും. ആ​ദ്യ അ​ലോ​ട്ട്മെൻറി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​ത്തെ ഓ​പ്ഷ​ൻ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ഫീ​സ​ട​ച്ച്​ സ്ഥി​ര​പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ട​ണം. പ്ര​വേ​ശ​ന​സ​മ​യ​ത്ത് അ​ട​ക്കേ​ണ്ട ഫീ​സ്​ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് വെ​രി​ഫി​ക്കേ​ഷ​നു​ശേ​ഷം സ്കൂ​ളി​ൽ അ​ട​ക്കാം. മ​റ്റ് ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ളി​ൽ അ​ലോ​ട്ട്മെൻറ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഇ​ഷ്​​ടാ​നു​സ​ര​ണം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക പ്ര​വേ​ശ​ന​മോ സ്ഥി​ര​പ്ര​വേ​ശ​ന​മോ നേ​ടാം. താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് ഫീ​സ​ട​ക്കേ​ണ്ട. താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത ഏ​താ​നും ഉ​യ​ർ​ന്ന ഓ​പ്​​ഷ​ൻ റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യാം. ഇ​തി​നാ​യി പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടു​ന്ന സ്​​കൂ​ളി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​ക​ണം. അ​ലോ​ട്ട്മെൻറ്​ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടും താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാ​ത്ത​വ​രെ തു​ട​ർ അ​ലോ​ട്ട്മെൻറു​ക​ളി​ൽ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കി​ല്ല. Show Full Article

