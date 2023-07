cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ്ല​സ്​ വ​ൺ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച അ​വ​സാ​ന അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റാ​യ ര​ണ്ടാം സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ 24,218 അ​പേ​ക്ഷ​ക​രി​ൽ 6791 പേ​ർ​ക്ക്​ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്. പാ​ല​ക്കാ​ട്​ മു​ത​ൽ കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ വ​രെ​യു​ള്ള ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 20,224 അ​പേ​ക്ഷ​ക​രി​ൽ 4440 പേ​ർ​ക്കാ​ണ്​ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഈ ​ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ഇ​നി​യും സീ​റ്റ്​ ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള​ത്​ 15,784 പേ​ർ​ക്ക്​. ഇ​തി​ൽ 8338 പേ​രും മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലാ​ണ്. ജി​ല്ല​യി​ൽ ഇ​നി ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്​ 23 സീ​റ്റു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. പാ​ല​ക്കാ​ട്​ ജി​ല്ല​യി​ൽ 3908 അ​പേ​ക്ഷ​ക​രി​ൽ 820 പേ​ർ​ക്കാ​ണ്​ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ല​ഭി​ച്ച​ത്. സീ​റ്റ്​ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത 3088 പേ​ർ​ക്കാ​യി ജി​ല്ല​യി​ൽ ഇ​നി​യു​ള്ള​ത്​ 145 സീ​റ്റു​ക​ൾ മാ​ത്രം. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ ജി​ല്ല​യി​ൽ 3206 അ​പേ​ക്ഷ​ക​രി​ൽ 989 പേ​ർ​ക്കാ​ണ്​ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്. സീ​റ്റി​ല്ലാ​തെ പു​റ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന 2217 പേ​ർ​ക്ക്​ ജി​ല്ല​യി​ൽ ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​ത്​ 64 സീ​റ്റു​ക​ൾ. ര​ണ്ടാം സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​​ന്‍റോ​ടെ പ്ല​സ്​ വ​ൺ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച അ​ഞ്ച്​ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റു​ക​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. പാ​ല​ക്കാ​ട്​ മു​ത​ൽ കാ​സ​​ർ​കോ​ട്​ വ​രെ​യു​ള്ള ജി​ല്ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ കൂ​ടു​ത​ൽ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ബാ​ച്ചു​ക​ൾ​ക്കാ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്​ ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്ത​ത്​ അ​ടു​ത്ത മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചേ​ക്കും. ബാ​ച്ചു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചാ​ൽ ഈ ​സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ ഓ​പ്​​ഷ​ൻ സ്വീ​ക​രി​ച്ച്​ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ന​ട​ത്ത​ണം. ര​ണ്ടാം സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ല​ഭി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക്​ തി​ങ്ക​ൾ, ചൊ​വ്വ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ​പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാം. Show Full Article

Plus one: 6791 more allotment in second supplementary