cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ്ല​സ്​ വ​ൺ ഒ​ന്നാം അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടി​യ​ത്​ 2,15,770 ​പേ​ർ. ഇ​തി​ൽ 1,21,049 സ്ഥി​രം പ്ര​വേ​ശ​ന​വും 94,721 പേ​ർ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക പ്ര​വേ​ശ​ന​വു​മാ​ണ്​ നേ​ടി​യ​ത്. അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടും 23,740 പേ​ർ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടി​യി​ല്ല. സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ ക്വോ​ട്ട​യി​ൽ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ല​ഭി​ച്ച 4827 പേ​രി​ൽ 2351 പേ​ർ സ്ഥി​രം പ്ര​വേ​ശ​ന​വും 1420 താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക പ്ര​വേ​ശ​ന​വും നേ​ടി. 1051 പേ​ർ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടും പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടി​യി​ല്ല. മെ​റി​റ്റ്​ ക്വോ​ട്ട​യി​ൽ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടും പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാ​ത്ത 23,740 സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​​ള്ള അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ 26ന്​ ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തും. തെ​റ്റാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ല​ഭി​ച്ച അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റു​ക​ൾ​ക്ക്​ പ്ര​വേ​ശ​നം നി​ഷേ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ്​ ഒ​ഴി​വു​ള്ള 23,740 സീ​റ്റു​ക​ൾ. ഒ​ന്നാം അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഒ​ഴി​വു​ള്ള 62,305 സം​വ​ര​ണ സീ​റ്റു​ക​ൾ ജൂ​ലൈ ഒ​ന്നി​ന്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന മൂ​ന്നാം അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​ൽ മെ​റി​റ്റ്​ സീ​റ്റു​ക​ളാ​ക്കി മാ​റ്റി​നി​ക​ത്തും. Show Full Article

Plus one- 215770 people in the first allotment