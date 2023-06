സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിൽ ബി.ടെക് കഴിഞ്ഞവർക്ക് പിഎച്ച്. ഡി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: നാ​ലു വ​ർ​ഷ​ത്തെ ബി​രു​ദ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം പി​എ​ച്ച്‌.​ഡി പ​ഠ​നം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യാ​യി എ.​പി.​ജെ. അ​ബ്ദു​ൽ ക​ലാം സാ​ങ്കേ​തി​ക ശാ​സ്ത്ര സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല. ന​ട​പ്പ്​ അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷം മു​ത​ലാ​ണ് ഈ ​അ​വ​സ​രം. ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി ജൂ​ൺ 30. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്ച​റി​ൽ ക്യു​മു​ലേ​റ്റീ​വ് ഗ്രേ​ഡ് പോ​യ​ന്റ് ശ​രാ​ശ​രി കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 7.75 ഉ​ള്ള ബി.​ടെ​ക് ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് പാ​ർ​ട്ട് ടൈം, ​ഫു​ൾ ടൈം ​ഗ​വേ​ഷ​ണ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​ത. എം. ​ടെ​ക്കി​നു​ശേ​ഷം പി​എ​ച്ച്.​ഡി ചെ​യ്യാ​ൻ വേ​ണ്ട സി.​ജി.​പി.​എ 5.75 ആ​ണ്.അ​വ​സാ​ന സെ​മ​സ്റ്റ​ർ ബി​രു​ദ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ഇ​തു​വ​രെ ല​ഭി​ച്ച സെ​മ​സ്റ്റ​ർ ഗ്രേ​ഡു​ക​ളോ​ടെ​യാ​ണ് അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. നൂ​റ് മു​ഴു​വ​ൻ​സ​മ​യ പി​എ​ച്ച്.​ഡി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഫെ​ലോ​ഷി​പ് ല​ഭി​ക്കും. സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ ഗ​വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ന​ൽ​കു​ന്ന ഫെ​ലോ​ഷി​പ്പി​ന്​ പു​റ​മെ​യാ​ണി​ത്. പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ​യും അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​നം. 1100 രൂ​പ​യാ​ണ് അ​പേ​ക്ഷ ഫീ​സ്. എ​സ്.​സി, എ​സ്.​ടി വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഫീ​സ് 550 രൂ​പ. വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് www. ktu.edu.in. Show Full Article

Ph. D For those who have completed B.Tech in a technical university