എൻജിനീയറിങ്​ പ്രവേശനപരീക്ഷ എഴുതിയവർ കൂടി; ​റാങ്ക്​ പട്ടികയിൽ കുറഞ്ഞു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തി​യ​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടും യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ​വ​രു​ടെ​യും റാ​ങ്ക്​ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച​വ​രു​ടെ​യും എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ കു​റ​വ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 77,005 പേ​ർ പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തി​യ​പ്പോ​ൾ 58,570 പേ​ർ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി. ഇ​തി​ൽ പ്ല​സ്​ ടു ​മാ​ർ​ക്ക്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച്​ റാ​ങ്ക്​ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച​ത്​ 50,858 പേ​രാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്ത​വ​ണ 80,999 പേ​ർ പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തി​യ​പ്പോ​ൾ 54,079 പേ​രാ​ണ്​ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ​ത്. 49,671 പേ​രാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ റാ​ങ്ക്​ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച​ത്.

ര​ണ്ട്​ പേ​പ്പ​റു​ക​ളി​ലും 10​ വീ​തം സ്​​കോ​ർ നേ​ടി​യ​വ​രെ​യാ​ണ്​ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ​വ​രാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​വ​രി​ൽ പ്ല​സ്​ ടു​വി​ന്​ ഫി​സി​ക്സ്, കെ​മി​സ്​​ട്രി, മാ​ത്​​സ്​ മാ​ർ​ക്ക്​ കൂ​ടി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ​യാ​ണ് റാ​ങ്ക്​ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. റാ​ങ്ക്​ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​യു​ന്ന​ത്​ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തെ​യും പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചേ​ക്കും. സം​സ്ഥാ​ന സി​ല​ബ​സി​ൽ പ​ഠി​ച്ച്​ മു​ൻ​നി​ര റാ​ങ്കി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലും കു​റ​വു​ണ്ട്. ആ​ദ്യ 5000 റാ​ങ്കി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 2215 പേ​രു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ 2043 ആ​യി കു​റ​ഞ്ഞു. സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ സി​ല​ബ​സി​ൽ പ​ഠി​ച്ച 2790 പേ​ർ ആ​ദ്യ 5000 റാ​ങ്കി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 2568 ആ​യി​രു​ന്നു സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ സി​ല​ബ​സി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ. റാ​ങ്ക്​ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട 49,671 പേ​രി​ൽ 33,522 പേ​രും കേ​ര​ള സി​ല​ബ​സി​ൽ പ​ഠി​ച്ച​വ​രാ​ണ്. 14,571 പേ​ർ സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ സി​ല​ബ​സി​ലും 1070 പേ​ർ ഐ.​സി.​എ​സ്.​ഇ​യി​ലും 508 പേ​ർ മ​റ്റ്​ സി​ല​ബ​സു​ക​ളി​ലും ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തി​യ​വ​രാ​ണ്. പ്ര​വേ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നു​ള്ള അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ജൂ​ലൈ ഒ​ന്നി​ന്​ ആ​രം​ഭി​ക്കും. വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ www.cee.kerala.gov.in എ​ന്ന വെ​ബ്​​സൈ​റ്റി​ലൂ​ടെ അ​റി​യാ​നാ​കും. ഫാ​ർ​മ​സി, ആ​ർ​കി​ടെ​ക്​​ച​ർ കോ​ഴ്​​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നു​ള്ള റാ​ങ്ക്​ പ​ട്ടി​ക ജൂ​ലൈ​യി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും. Show Full Article

News Summary -

more wrotes the engineering entrance exam and decreased in the rank list