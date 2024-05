എസ്.എസ്.എൽ.സി ജയിക്കാൻ ഇനി ഓരോ വിഷയത്തിനും മിനിമം മാർക്ക് നിർബന്ധം

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തിരുവനന്തപുരം: അടുത്ത വർഷം മുതൽ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷ മൂല്യനിർണയത്തിന് പേപ്പർ മിനിമം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി. എഴുത്തുപരീക്ഷയിൽ നിശ്ചിത മാർക്ക് വേണമെന്നതാണ് പേപ്പർ മിനിമം. പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുന്നതിൽ ഓരോ വിഷയത്തിലും എഴുത്തു പരീക്ഷയിൽ മാത്രം 30 ശതമാനം മാർക്ക് പ്രത്യേകം നേടിയിരിക്കണം. 40 മാർക്കുള്ള വിഷയത്തിന് എഴുത്തു പരീക്ഷയിൽ 12ഉം 80 മാർക്കുള്ള വിഷയത്തിന് എഴുത്തുപരീക്ഷയിൽ 24ലുമാണ് ജയിക്കാൻ വേണ്ട മിനിമം മാർക്ക്. ഹയർ സെക്കൻഡിയിൽ നിലവിൽ പേപ്പർ മിനിമം ഉണ്ടെന്നും മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. 2024 മാർച്ചിലെ എ​സ്‌.​എ​സ്‌.​എ​ൽ.​സി പ​രീ​ക്ഷയിൽ ആകെ 99.69 ശതമാനം പേരാണ് വിജയിച്ചത്. 99.92 ശതമാനം പേർ ജയിച്ച കോട്ടയം റവന്യൂ ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവുമധികം പേർ ജയിച്ച റവന്യൂ ജില്ല. ഈ പട്ടികയിൽ 99.08 ശതമാനം വിജയവുമായി തിരുവനന്തപുരമാണ് ഏറ്റവും പിന്നിൽ. 100 ശതമാനം വിജയവുമായി പാലാ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല ഒന്നാമതും 99 ശതമാനം വിജയവുമായി ആറ്റിങ്ങൽ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല അവസാന സ്ഥാനത്തുമായി. 71831 പേർ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടി. 4934 വിദ്യാർഥികൾ മുഴുവൻ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് നേടിയ മലപ്പുറം ഈ പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി. കഴിഞ്ഞ വർഷവും മലപ്പുറത്താണ് ഏറ്റവുമധികം വിദ്യാർഥികൾ മുഴുവൻ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് നേടിയത്. 68,804 പേരാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം മുഴുവൻ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് നേടിയത്. 892 സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലും 1139 എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലും 443 അൺ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലും മുഴുവൻ വിദ്യാർഥികളും വിജയിച്ചു. 4,27,105 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ്‌ ഇ​ക്കു​റി പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തി​യ​ത്‌. 4,25,563 പേർ ഉന്നത പഠനത്തിന് അർഹത നേടി. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 99.7 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ടെ റെ​ക്കോ​ഡ്‌ വി​ജ​യ​മാ​ണ്‌ ഉ​ണ്ടാ​യത്‌. Show Full Article

News Summary -

Minimum marks in each subject is now mandatory to pass SSLC