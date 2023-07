എം.ബി.ബി.എസ്, ബി.ഡി.എസ് പ്രവേശനം; എൻ.ആർ.ഐ അപേക്ഷയിലെ അപാകത പരിഹരിക്കാം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കീം-2023 ​മു​ഖേ​ന എം.​ബി.​ബി.​എ​സ്, ബി.​ഡി.​എ​സ് കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക്​ എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലെ അ​പാ​കം പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ജൂ​ലൈ 28 വ​രെ അ​വ​സ​രം. വി​വി​ധ രേ​ഖ​ക​ൾ പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ വെ​ബ്സൈ​റ്റ് മു​ഖേ​ന വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം നാ​ല്​ വ​രെ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം. അ​പാ​ക​ത പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ത്ത​വ​രെ ഓ​പ്ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ഓ​പ്ഷ​ൻ ന​ൽ​കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ, അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി​ക്ക​കം അ​പാ​കം പ​രി​ഹ​രി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റി​ന് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കി​ല്ല. അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പു​ള്ള അ​വ​സാ​ന അ​വ​സ​ര​മാ​ണി​തെ​ന്നും പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ അി​യി​ച്ചു. ഹെ​ൽ​പ് ലൈ​ൻ ന​മ്പ​ർ: 04712525300.

News Summary -

MBBS and BDS admissions-The defect in the NRI application can be rectified