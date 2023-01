ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ൽ ഏ​ഴു​മു​ത​ൽ 12 വ​രെ​യു​ള്ള ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ നി​ര​വ​ധി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന ഗ​ണി​ത​ശാ​സ്​​ത്ര ഉ​ത്ക​ണ്ഠ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി പ​ഠ​നം. ഖ​ത്ത​ർ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി റി​സ​ർ​ച്ച് മാ​ഗ​സി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ല​ക്ക​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച “'Math anxiety' dominant in one in five students in Qatar” ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ലു​ള്ള പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​ദ്യ ഉ​പ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 12000ല​ധി​കം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യാ​ണ് പ​ഠ​ന​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ​ത്. കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​നി​ലെ സൈ​കോ​ള​ജി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ്​ വി​ഭാ​ഗം പ്ര​ഫ​സ​ർ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ ഇ​മാ​ദി​യാ​ണ് പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​യോ​റി​റ്റീ​സ്​ റി​സ​ർ​ച് പ്രോ​ഗ്രാം–​ക്ല​സ്​​റ്റ​ർ (എ​ൻ.​പി.​സി–​ആ​ർ) വ​ഴി ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ റി​സ​ർ​ച് ഫ​ണ്ട് ധ​ന​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന മ​ൾ​ട്ടി ഡി​സി​പ്ലി​ന​റി പ്രോ​ജ​ക്ടി​ൽ ഗ​ണി​ത, ശാ​സ്​​ത്ര, സൈ​കോ​ള​ജി, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് വി​ദ​ഗ്ധ​രു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ഡോ. ​അ​ൽ ഇ​മാ​ദി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഖ​ത്ത​റി​ലെ വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്​​കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ ഗ്രേ​ഡ് ഏ​ഴു​മു​ത​ൽ 12 വ​രെ​യു​ള്ള 12000 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ എ​പ്പി​ഡെ​മി​യോ​ള​ജി​ക്ക​ൽ പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ, അ​ഞ്ചി​ലൊ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്ന ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള ഗ​ണി​ത ഉ​ത്ക​ണ്ഠ​യു​ള്ള​താ​യി പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. കൂ​ടു​ത​ലും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ളി​ലാ​ണ് ഈ ​ഉ​ത്ക​ണ്ഠ കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ തെ​ളി​ഞ്ഞ​ത്.

വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ലിം​ഗ​ഭേ​ദം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ക്കാ​തെ​ത​ന്നെ സ​യ​ൻ​സ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളേ​ക്കാ​ൾ ആ​ർ​ട്സ്​ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള ഹൈ​സ്​​കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഗ​ണി​ത, ശാ​സ്​​ത്ര വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഉ​ത്ക​ണ്ഠ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.