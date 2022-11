കീം: കോഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാത്തവരെ പരിഗണിക്കും

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തിരുവനന്തപുരം: കീം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയോടൊപ്പം കോഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാത്ത അവസാന വർഷ Diploma Holders in Agriculture Science (DG) /Diploma Holders in Organic Agriculture (DN) വിദ്യാർഥികളെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയിലെ DG/DN ക്ലെയിം അനുസരിച്ച് പ്രസ്തുത സീറ്റുകളിലേക്ക് പ്രവേശനത്തിനായി പരിഗണിക്കുമെന്ന് പ്രവേശന പരീക്ഷ കമീഷണർ അറിയിച്ചു. ഇതിനായി www.cee.kerala.gov.in ൽ 18ന് രാവിലെ 10 വരെ അർഹമായ ക്ലെയിം ഒരിക്കൽക്കൂടി തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും.

Keam-those who do not upload the course certificate will be considered